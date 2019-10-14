Киркоров взял под крыло нахамившего Фадееву певца

Певец неоднократно обращался в продюсерский центр Фадеева, но если в первый раз знаменитости разошлись с миром, то во второй раз звезда "Дома 2" не выдержал и решил нахамить своему бывшему покровителю. Вероятно, подобное поведение Майами спровоцировал скандал Фадеева и Наргиз.
Впрочем, это ничего не дало. Максим никак не отреагировал на громкие слова певца, а вот сам Олег, похоже, понял, что без поддержки ему не удержаться в мире российского шоу-бизнеса. Тогда молодой человек записал первое извинение, которое опять же ни к чему не привело. Тогда он записал второе, на которое отреагировал Филипп Киркоров.
Как сообщает издание "Папарацци", король отечественной эстрады выразил слова поддержки Олегу. Он отметил, что только сильные мужчины могут просить прощения за свои ошибки: "Слова не мальчика, а мужа. Респект! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.)".
Впрочем, предыдущее видео юноша удалил и лишь несколько часов назад опубликовал на своей странице в социальной сети "Инстаграм" снова. Неизвестно, зачем был сделан перезалив. Вероятно, это была очередная попытка привлечь к своей персоне внимание продюсера. Тем не менее, вместо знаменитостей откликнулись пользователи сети. Многие предпочли раскритиковать певца, а некоторые сравнили его со знаменитым рэпером Гуфом.
" Пора с Гуфом совместку записывать. Пушка💥 будет😁", " Срочно, нужно еще раз извиниться! Можете сразу с гуфом совместно записать всякие извинения)))00))", " Кого-то мне это напоминает🤔 может быть Гуфа? Он научил извиняться?", "Ты уже показал свою гнилую сущность", " Олег,не простит тебя Макс😣Твоя прямая дорога,к сожалению, на Дом-2!!!! (тебе не привыкать)", – высказались подписчики исполнителя.
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