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Заподозренную в беременности Проскурякову вывели на чистую воду

Юлия Проскурякова. Фото: www.globallookpress.com
Экстрасенс, психолог и таролог Марианна Абравитова высказалась по поводу слухов об интересном положении супруги Игоря Николаева. Она уверена, что Юлия Проскурякова намеренно скрывает это от публики. 
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Ажиотаж в Сети спровоцировал новый пост Юлии Проскуряковой в "Инстаграм". Поклонники узнали в наряде певицы "особенное" платье!". В нем Юлия Проскурякова выступала, когда ждала первого ребенка. Сама же артистка домыслы ранее опровергла.

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Экстрасенс же считает, что звезда лукавит. "Юлия Проскурякова действительно беременна. Это совершенно для нее ожидаемое событие, так как она изначально планировала стать многодетной мамой. Эта мечта ее совсем скоро исполнится", – цитирует Абравитову WomanHit.ru.

Более того, она убеждена, что и последующую беременность в звездном семействе стоит тоже ожидать с небольшим промежутком времени. "Все это давно обсуждалось в семье, и было спланировано", – считает таролог. По ее мнению, это платье Юлия Проскурякова надела неспроста.

Абравитова полагает, что жена Николаева – девушка суеверная. "Она человек, который, будучи даже студентом, соблюдала все приметы и правила, чтобы сдать зачет или экзамен, например, на отлично. И сейчас у нее тоже есть привязка к этому платью-талисману", – отметила экстрасенс. По ее словам, в семье Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева будет несколько детей.

Абравитова добавила, что все мечты артистки исполняются, она уверенно идет к намеченному. "Она невероятно целеустремленная, точно ставит цели и быстро идет к их решению… дети – это то, на чем она будет сосредоточена в последующие годы", – заявила экстрасенс о будущем Юлии Проскуряковой.

Автор: 14 октября 2019, 21:01
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