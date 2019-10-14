Заподозренную в беременности Проскурякову вывели на чистую воду

Ажиотаж в Сети спровоцировал новый пост Юлии Проскуряковой в "Инстаграм". Поклонники узнали в наряде певицы "особенное" платье!". В нем Юлия Проскурякова выступала, когда ждала первого ребенка. Сама же артистка домыслы ранее опровергла.
Экстрасенс же считает, что звезда лукавит. "Юлия Проскурякова действительно беременна. Это совершенно для нее ожидаемое событие, так как она изначально планировала стать многодетной мамой. Эта мечта ее совсем скоро исполнится", – цитирует Абравитову WomanHit.ru.
Более того, она убеждена, что и последующую беременность в звездном семействе стоит тоже ожидать с небольшим промежутком времени. "Все это давно обсуждалось в семье, и было спланировано", – считает таролог. По ее мнению, это платье Юлия Проскурякова надела неспроста.
Абравитова полагает, что жена Николаева – девушка суеверная. "Она человек, который, будучи даже студентом, соблюдала все приметы и правила, чтобы сдать зачет или экзамен, например, на отлично. И сейчас у нее тоже есть привязка к этому платью-талисману", – отметила экстрасенс. По ее словам, в семье Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева будет несколько детей.
Абравитова добавила, что все мечты артистки исполняются, она уверенно идет к намеченному. "Она невероятно целеустремленная, точно ставит цели и быстро идет к их решению… дети – это то, на чем она будет сосредоточена в последующие годы", – заявила экстрасенс о будущем Юлии Проскуряковой.
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