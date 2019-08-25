"Я влюбилась в нее": Проскурякова в слезах рассказала о тяжелой утрате

После того, как из театра имени М.Н. Ермоловой вынесли гроб с телом Назаровой, артистка эмоционально высказалась о ее уходе. Юлия Проскурякова не смогла сдержать слез.
По словам супруги Николаева, она запомнила ее удивительным человеком, которая открыто общалась с ней и раскрыла ей свою душу.
"Рассказала про Сашеньку (внучка Александры Назаровой – Прим. ред.). Вообще, мы очень хорошо побеседовали, и я влюбилась в нее не только как в актрису, но и как в человека. Очень жаль, что ее больше нет. Но, конечно, в наших сердцах она будет всегда", – цитирует Юлию Проскурякову "Вокруг ТВ". Она добавила, что актриса говорила ей, что хочет участвовать в каждом мгновении, что много работает и боится не успеть всего задуманного.
Ранее певица высказалась о смерти Назаровой на своей странице в Instagram. "Александра Ивановна была одной из моих самых любимых Актрис, это женщина с нереально-солнечной энергией и стальным стержнем внутри... во многих фильмах Вы были прекрасны, очень жаль, что мы не познакомились раньше и я не успела увидеть Вас, ни в одном спектакле..." – обратилась к покойной звезде Юлия Проскурякова.
Напомним, прощание с Александрой Назаровой прошло 24 августа с 11 до 13 часов в театре имени М.Н. Ермоловой. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище. Помимо Юлии Проскуряковой в последний путь артистку пришли проводили многие представители российского шоу-бизнеса.
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