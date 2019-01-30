Фото натянутой Кудрявцевой вызвало фурор

Лера Кудрявцева приступила к съемкам новых выпусков ток-шоу "Секрет на миллион". Над внешностью популярной ведущей хорошенько поработали – по мнению фанатов, не только гримеры.

Хорошенько отдохнув в Омане с матерью и сестрой, Лера Кудрявцева вернулась в Москву и с головой окунулась в работу. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram блондинка опубликовала фотографии, сделанные во время съемок новых выпусков ток-шоу "Секрет на миллион", в котором знаменитости откровенно отвечают на самые неудобные вопросы, чтобы заработать побольше денег.

Представители отечественного шоу-бизнеса пришли в восторг от вида Леры Кудрявцевой. "Красотка", – коротко высказала свое мнение певица Валерия. "Хороша! Как никогда!" – написала Натали. "Красивущая!" – охарактеризовала Леру ее коллега Маша Малиновская. Соведущий Кудрявцевой по шоу "Звезды сошлись" Оскар Кучера тоже не смог сдержать эмоций: "Лучшая!"

Однако не все порадовались за звезду. Многие поклонники по какой-то причине сделали вывод, что Лера прибегла к помощи пластического хирурга, чтобы так выглядеть. "Она делала подтяжку лица. Глаза натянутые", – сходу определил диванный эксперт. Лера Кудрявцева ему даже ответила: "Получился комплимент!"

Впрочем, не все фанаты уверены в природе преображения блондинки. "Лера! Раньше Вы были намного милее. Что с Вами? Сделали операцию или что-то другое? Но Вы другая. Раньше больше мне нравились!" Лера Кудрявцева пояснила: "Что со мной? 47 лет всего лишь".