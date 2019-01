Ставший голубым Ургант попал под раздачу

"Иван Ургант стал голубым", – написали "Дни.ру", когда телеведущий анонсировал свою программу, пародирующую традиционный праздничный эфир на центральных телеканалах. Программа была названа "Голубой Ургант". Однако не всем она пришлась по вкусу.

"Современное телевидение умеет использовать людей. Ярче всего это проявилось в эти новогодние праздники. Началось все с "Голубого Уранта", – рассказал в разговоре с "Дни.ру" член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Те, кто еще вчера критиковали формат надоедливых "Огоньков" поучаствовали в пародии на них. Но получилось почему-то не смешно, а участники этого действа потеряли в доверии от собственных же поклонников. И поделом", – отрезал эксперт.

"А потом на следующий день трагедия в Магнитогорске. Все прекрасно понимают, что потенциально речь идет о десятках погибших, судя по тому сколько людей пропало без вести", – напомнил Вадим Манукян.

"И что же делает ТВ? Отменяет уже записанные месяц назад "Огоньки"? Нет! Зачем же портить дорогим россиянам настроение, пусть смотрят все эти убогие номера с накладным смехом и натянутыми улыбками. Горе людей в Магнитогорске никого не должно отвлекать от новогоднего веселья. Show must go on", – посетовал он.

"Отснявшихся в "Огоньках" артистов по сути использовали для того, чтобы отвлечь телезрителей от настоящей трагедии. В этот раз грустно не от того, что не поменяли формат "Огоньков", а от того, что их не отменили в принципе, – подчеркнул Вадим Манукян.