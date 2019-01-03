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Ставший голубым Ургант попал под раздачу

Иван Ургант. Фото: www.globallookpress.com
"Иван Ургант стал голубым", – написали "Дни.ру", когда телеведущий анонсировал свою программу, пародирующую традиционный праздничный эфир на центральных телеканалах. Программа была названа "Голубой Ургант". Однако не всем она пришлась по вкусу.
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"Современное телевидение умеет использовать людей. Ярче всего это проявилось в эти новогодние праздники. Началось все с "Голубого Уранта", – рассказал в разговоре с "Дни.ру" член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

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Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

"Те, кто еще вчера критиковали формат надоедливых "Огоньков" поучаствовали в пародии на них. Но получилось почему-то не смешно, а участники этого действа потеряли в доверии от собственных же поклонников. И поделом", – отрезал эксперт.

"А потом на следующий день трагедия в Магнитогорске. Все прекрасно понимают, что потенциально речь идет о десятках погибших, судя по тому сколько людей пропало без вести", – напомнил Вадим Манукян.

"И что же делает ТВ? Отменяет уже записанные месяц назад "Огоньки"? Нет! Зачем же портить дорогим россиянам настроение, пусть смотрят все эти убогие номера с накладным смехом и натянутыми улыбками. Горе людей в Магнитогорске никого не должно отвлекать от новогоднего веселья. Show must go on", – посетовал он.

"Отснявшихся в "Огоньках" артистов по сути использовали для того, чтобы отвлечь телезрителей от настоящей трагедии. В этот раз грустно не от того, что не поменяли формат "Огоньков", а от того, что их не отменили в принципе, – подчеркнул Вадим Манукян.

Автор: Геннадий Куприянов3 января 2019, 20:50

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