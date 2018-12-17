Лобода изменяет Тиллю

Посетители стали свидетелями захватывающих и наполненных откровенными сценами съемок нового клипа, специально для которого Светлана поменяла имидж, превратившись в жгучую брюнетку.

Интересно, что объектом обожания звезды стал вовсе не легендарный автор текстов и фронтмен немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн, роман и семейные отношения с которым страна обсуждает уже второй год, а молодой человек, напоминающий Джуда Лоу.

Светлана всегда славилась отменным вкусом и появлялась в кадре только с очень достойными мужчинами. Интересно, как отреагирует Тилль на такой предновогодний "сюрприз", когда буквально десять дней назад гулял со Светланой, держась нежно за руки, по ночной Москве?





При этом сама Светлана Лобода никогда не комментировала свои с ним отношения, хотя страна уверена, будто Тилль является отцом ее младшей дочери Тильды. Зато свидетельств их романтических встреч в Баку, Берлине и Москве предостаточно. А старшая дочь артистки Ева хвастается украшениями "от Тилля" и появляется в одежде с принтом в виде его фамилии.