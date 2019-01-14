Россияне в восторге от 76-летней мамы Кудрявцевой в купальнике
"Мамулик, сестренка – мои родненькие и самые любимые", – подписала снимок телезвезда. На снимке женщины запечатлены в купальниках и солнцезащитных очках. Поклонники 47-летней Кудрявцевой отметили, что выглядят они великолепно.
"Сразу видно породу", "Какие вы милые! Отличного отдыха", "Видно дружная семья. Здоровья вам и вашим деткам (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как вы похожи с сестренкой! Супер красотки!" – написали фолловеры. Множество комплиментов досталось маме Леры Кудрявцевой.
Пользователи соцсети считают, что Александра Ивановна выглядит в свои годы очень молодо. "Мне фото очень нравится, мамулька такая модная, здоровья ей большого", "Мамочка красотка", "Мамуля у тебя хороша, без всяких там пластик, шмастик, приятная женщина, хорошо выглядит…" – с восторгом прокомментировали фото Леры Кудрявцевой поклонники.
Напомним, ранее ведущая "Секрета на миллион" на НТВ показала снимок с мамой на съемочной площадке из телецентра "Останкино". Многие тогда отметили, что теперь ясно, в кого Лера Кудрявцева такая красивая и эффектная. "Лера, какая очаровательная мама!!!", "Прелестницы", "Очень мама у Леры красивая и молодая!" – восхищались родительницей телеведущей фолловеры.
Она откажется от их помощи в воспитании ребенка
Телеведущая отказалась от диет
Балерину подвели мощные плечи
Украинский лидер в отчаянии