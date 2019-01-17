Малахову и Бузовой жестко заткнули рот
На своем канале в Telegram Миро опубликовала гневное сообщение, в котором осудила заявления знаменитостей и раскритиковала их деятельность. "Не ведущей публичного "Дома-2" Ольге Бузовой, которая увела мужа у подруги, и не работнику голубого канала Андрею Малахову, делающему себе рейтинг на тесте ДНК для быдла, вообще открывать в этой ситуации рот!" – возмутилась блогер.
Она назвала их неавторитетными людьми, которые боятся больше не попасть на корпоративы компании "Ташир" Самвела Карапетяна. Предприниматель является отцом супруги Игоря Булатова.
Ранее Ольга Бузова написала комментарий к новости о романе Виктории Лопыревой с бизнесменом. Она посчитала поведение модели аморальным. "Спать с женатыми мужчинами – это дно", – заявила ведущая проекта "Дом-2".
В свою очередь Андрей Малахов демонстративно отписался от страницы знаменитости в Instagram. "Виктория, я не знаю, от кого ребенок, но от фото в интернете из Майами у меня шок! Извини, я отписываюсь от твоей страницы!" – сообщил журналист.
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