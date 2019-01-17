Малахову и Бузовой жестко заткнули рот

Слухи о том, что Виктория Лопырева забеременела от бизнесмена Игоря Булатова, вызвали негативные отклики многих звезд шоу-бизнеса. Популярный блогер Лена Миро ответила главным обидчикам модели – певице Ольге Бузовой и телеведущему Андрею Малахову.

На своем канале в Telegram Миро опубликовала гневное сообщение, в котором осудила заявления знаменитостей и раскритиковала их деятельность. "Не ведущей публичного "Дома-2" Ольге Бузовой, которая увела мужа у подруги, и не работнику голубого канала Андрею Малахову, делающему себе рейтинг на тесте ДНК для быдла, вообще открывать в этой ситуации рот!" – возмутилась блогер.

Она назвала их неавторитетными людьми, которые боятся больше не попасть на корпоративы компании "Ташир" Самвела Карапетяна. Предприниматель является отцом супруги Игоря Булатова.

Ранее Ольга Бузова написала комментарий к новости о романе Виктории Лопыревой с бизнесменом. Она посчитала поведение модели аморальным. "Спать с женатыми мужчинами – это дно", – заявила ведущая проекта "Дом-2".

В свою очередь Андрей Малахов демонстративно отписался от страницы знаменитости в Instagram. "Виктория, я не знаю, от кого ребенок, но от фото в интернете из Майами у меня шок! Извини, я отписываюсь от твоей страницы!" – сообщил журналист.