"Ей не место на телевидении!": Солнцев признался в ненависти к Бузовой

Скандальный шоумен рассказал о своем участии в реалити-шоу "Дом-2". Гоген Солнцев признался, что в прошлом с большим неодобрением относился к Ольге Бузовой.

В своем микроблоге в Instagram он разместил фотографию, на которой изображены бывшие участники телепроекта "Дом-2". Артист сообщил, что некоторое время был героем шоу. "Мне многие приписывают начало моего "Я" именно с этого проекта, но это не так. Я, действительно, какое-то время жил на "Доме-2". Это тоже был, есть, и будет – мой личный опыт (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал он.

Гоген Солнцев долгое время не принимал другую участницу Ольгу Бузову и выступал за то, чтобы она покинула телестройку. "Помню, что на голосованиях почти всегда был против Бузовой! Считал, что ей не место на телевидении. Ведь слабаков не любят! На тот момент, Оля Бузова была очень застенчивой и закомплексованной девушкой (особенно четко можно это увидеть в самом углу фото, почти незаметная блондинка)", – поделился шоумен.

Тем не менее сейчас он рад, что она смогла добиться такого успеха, и даже попросил у Ольги прощения за то, что "гнобил" ее. В конце поста артист предложил подписчикам рассказать, как сложилась жизнь остальных героев на снимке.

Многие пользователи высмеяли признание шоумена. По их мнению, Бузова всегда была одной из самых ярких участниц реалити-шоу. "Почему это почти не заметная блондинка? Всегда заметная Ольга Бузова!", "Думаю, Оля не прочтет, ей наплевать на тебя", "Что же вы все на Бузой хайпануть хотите? Она тебя даже и не вспомнит", "Бузова была всегда самая узнаваемая участница. Дом-2" всегда ассоциировался с ней. А вас, товарищ Гоген, я там даже не видела ни разу", "Бузову с первого дня помню и предрекла ей большой успех в жизни!" – отмечали подписчики.

Один из комментаторов в шутку предложил Гогену Солнцеву организовать с супругой собственный проект. "О, Гоген, вы не хотите продолжить карьеру с женой на "Дом-3" с парами, где в семье алкоголизм и невротические отношения? Ничего подобного нет. Рейтинг будет зашкаливать", – написал он.