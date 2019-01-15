Мишулина примирила скандалиста Малахова со "злейшим врагом"

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян выразил через "Дни.ру" благодарность ведущему. Он заявил, что Андрей Малахов практически единственный, кто поддерживает актрису Карину Мишулину и ее мать.

Манукян – активный и, пожалуй, главный критик и "злейший враг" популярного телеведущего. Но он признал, что Малахов сделал большое доброе дело.

"Я часто критикую Андрея Малахова за его передачи. В самом деле некоторые выпуски его шоу меня шокируют. Но я хочу отдать ему должное за то, что он практически единственным в публичном поле поддерживает Карину Мишулину, и фактически спас ее маму от смерти", – отметил эксперт. Он добавил, что всегда старается быть объективным. "За эту помощь я Андрея искренне благодарю", – заявил Манукян.

Эксперт рассказал, что Мишулина стала по-человечески близка ему с тех пор, как они впервые пообщались в ноябре 2018 года. "У нас с Кариной в конце прошлого года состоялась длительная беседа, которая с ее согласия была опубликована в СМИ. Из нее я узнал о том, как с Мишулиной и ее семьей поступило телевидение, и это ни в какие ворота не лезет", – поделился Вадим Манукян.

Он отметил, что дочь актера Спартака Мишулина выставили исчадием ада на одном из каналов, что привело к инсульту ее матери, а сама Карина лишилась работы в Театре Сатиры. "Наша с ней беседа стала достоянием общественности, а теперь в ее продолжение передача Малахова позволила ей рассказать о том, что же происходило с ней и ее семьей за последнее время многомиллионной аудитории", – добавил эксперт.

По словам Манукяна, он рад, что у них с телеведущим нашлась хоть одна точка соприкосновения. "Близкие знакомые Малахова писали мне о том, что он очень великодушен и мгновенно приходит на помощь людям, попавшим в беду. Откровенно говоря, я тогда не до конца поверил в это. Теперь я убедился в правоте их слов на примере Карины и ее семьи", – заключил Манукян.

Напомним, больше года на ток-шоу на федеральных каналах актер Тимур Еремеев и Карина Мишулина "бились" в схватке. Тимур всячески доказывал, что его мама 35 лет назад родила его от Спартака Васильевича, он общался с отцом, приходил в театр и многие знали о незаконнорожденном ребенке.

В свою очередь Карина Мишулина и ее мама настаивали на том, в том числе и в суде, что ДНК, которое провели с костюмом Спартака Мишулина, было недействительно. А значит, Тимур никакой не сын этого артиста.