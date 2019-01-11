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В день рождения Малахову припомнили наглую ложь

Андрей Малахов. Кадр youtube.com
Певица Маша Распутина поздравила знаменитого телеведущего с праздником. При этом в его 47-летие исполнительница заявила, что Андрей Малахов не выполнил данное ей обещание.
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Ведущий программы "Прямой эфир" отмечает именины. В этот день шоумена поздравили родные, коллеги и друзья.

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Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Среди них оказалась и Маша Распутина, с которой Малахова связывают добрые отношения. По словам певицы, она желает своему товарищу побольше преданных друзей.

Также звезда отметила, что Андрей Малахов отличается от большинства ведущих красноречием и чувством юмора, которое помогает жить. Но Распутина не упустила случая немного подтрунить над телеведущим, припомнив ему ложь.

Певица вспомнила, как в 2008 году в Сочи на программе "Пять звезд" Малахов дал ей обещание. Телеведущий заявил, что готов носить певицу на руках всю жизнь, сообщает Teleprogramma.pro. Однако, как добавила Распутина, пока он свое обещание не сдержал.

Знаменитость заявила, что при этих словах Малахова присутствовали свидетели из мира шоу-бизнеса: поп-король Филипп Киркоров, Лариса Долина, Иосиф Кобзон, так что теперь популярному телеведущему не удастся отвертеться. Также ведущего поздравили Николай Басков, Вячеслав Манучаров, Прохор Шаляпин, Виталина Цымбалюк-Романовская и другие.   
Автор: Валерия Нарская11 января 2019, 14:54
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Звездные встречи Андрея Малахова

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