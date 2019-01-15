Подлого Малахова вышвырнули за шкирку с праздника Первого канала

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Вторник 15 января
Лента новостей
16:09
Кокорина разнесло в СИЗО на маминых харчах
16:05
Россия нашла управу на взбунтовавшегося Лукашенко
16:03
Под Волгоградом пенсионер расстрелял жену из ружья
15:31
Под Москвой при взрыве снаряда времен ВОВ погиб человек
15:10
Получить компенсацию за капремонт станет проще
14:40
Дума приняла меры против "билетной мафии"
14:06
Напавшего на Порошенко Зеленского отправили на тот свет
13:48
Семья из трех человек остается под завалами в Шахтах
13:23
На юго-востоке Москвы на дороге образовалась огромная яма
13:20
Рыбин с женой отпраздновали победу над раком в Риме
13:13
Маликов сверкнул яйцами на публике
12:57
Отравленная Пугачева пошла пятнами после химии
12:53
Известный ведущий уколол Андрееву в самое больное место
12:34
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 января 2019 года
12:22
На встрече с Путиным был грубо нарушен протокол
12:07
"Терпила": Муцениеце распекли за нелепое опровержение слухов об избиении
12:01
Пугачева объявила о разводе: Дальнейшая жизнь бесперспективна
11:57
Кремль выступил с откровенным заявлением о зарплате Путина
11:55
Терехова после отвратительного лесбийского скандала рассказала о своем "солнышке"
11:32
НТВ подняли на смех после сюжета о бегущих в Россию американцах
11:30
Движение поездов на подтопленной ветке метро возобновлено
11:26
Известный танцор лишился работы из-за высказывания о полных людях
11:22
"Хороший пластический хирург": молодая Елена Яковлева сорвала овации
11:18
"Долго не сможет жить": Сафронов шокировал известием о горькой участи Волочковой
10:58
Володин: В ПАСЕ боятся другой точки зрения
10:56
"Только Россия в грязи": Топалов не смог сдержать возмущения
10:53
Живой Кен вызвал отвращение снимком после операции
10:52
Три станции метро закрыли из-за потопа (видео)
10:33
Эффектный шпагат гимнастки восхитил народ (видео)
10:32
Путин собирает срочное совещание после смертельных взрывов в Шахтах и Магнитогорске
10:25
Силиконовая грудь не спасла: мужеподобная культуристка ужаснула народ
10:21
Изуродованная тяжелой болезнью Началова греет кости на курорте
09:59
"Тест на инвалидность": первенца Маркл замучили анализами в утробе
09:54
Сделано заявление об уходе Порошенко с поста президента
09:49
Знаменитую модель 10 лет держали в секс-рабстве в Британии
09:30
Нюше посоветовали спрятать мужа после близости с Лопыревой
09:16
Брэд Питт едва удержал мать от расправы над Анджелиной Джоли
09:07
Cкрипаль не смог приехать на могилу жены в Солсбери
08:50
У обсыпанной Ольги Бузовой заподозрили рак
08:45
"Осталось шпагат повторить": разукрашенную Тимошенко перепутали с Волочковой
08:23
Три станции столичной подземки закрыли из-за подтопления
06:22
Распутный Порошенко вляпался в грязный гей-скандал
03:17
У "самоделкиных" из газовых фирм большие проблемы после взрыва в Шахтах
01:37
"Страсть угасла": сделано шокирующее заявление о многострадальном браке Миддлтон и Уильяма
00:28
Оплеванная Лопырева на сносях внезапно нашла защиту
23:04
Известная певица потерялась в Таиланде по вине бестолкового гида
21:57
Удовлетворившая пышек Чехова возвращается на экраны
21:43
Как Трамп стал человеком Путина
21:41
В Башкирии при пожаре скончался человек
21:34
С чересчур разговорившегося Дудя трясут 50 миллионов
21:34
Стройная Утяшева на берегу моря довела до истерики
21:32
В Свердловской области 14-летнего ребенка избили на глазах у толпы
21:02
В ДТП в Удмуртии пострадали три человека
20:56
Бабушка выселяет из квартиры убийцу насильника Хачатуряна
20:36
"Взяла от родителей все": народ обсуждает дочь Агутина и Варум
20:34
Немецкие депутаты просят о матче-реванше с футбольной командой Госдумы
20:21
В Урюпинске студентку опозорили в Сети интимным видео
20:18
В Тюмени пенсионер-вандал тушил фонари на набережной
20:13
Рудковскую умоляют навестить прооперированного Плющенко
20:03
Россияне в восторге от 76-летней мамы Кудрявцевой в купальнике
19:58
Володин: Россия вернется в ПАСЕ после изменений в регламент
19:53
В Удмуртии пьяный водитель сбил подростка
19:53
Омич зарезал оскорбившего тещу собутыльника
19:34
Возмущенная испорченными планами Лобода сделала громкое заявление
19:32
Коварная соперница уничтожает семью Рапунцель из шоу "Дом-2"
19:31
Есть пострадавшие: в Нижегородской области столкнулись два ВАЗа
18:46
Северянин с сигнальным пистолетом ограбил пункт микрозаймов
18:35
Умер раненный в сердце ножом мэр Гданьска
18:27
"Истекла кровью": страшная трагедия в семье Любови Успенской
18:20
Новая атака на Крымский мост пройдет при участии НАТО
18:17
Медведев резко осадил забывчивого Лукашенко
18:09
Откровения о наркозависимости Пьехи взбудоражили народ
18:00
Уфимец в трусах "оседлал" автомобиль на морозе
17:48
Жителей Чехова держит в страхе свора свирепых собак
17:33
"Монстр!": изворотливую внучку Федосеевой-Шукшиной вывели на чистую воду
17:23
Кадры с лишенным эмоций Плющенко на больничной койке вызвали оторопь
16:56
Кольца Венеры: как избежать морщин на шее
16:50
Порошенко распсиховался после подставы от Зеленского
16:48
"Стынет кровь в жилах": Тимати подверг риску четырехлетнюю дочь
16:37
В Подмосковье двое мужчин провалились под лед на снегоходе
16:31
Как кровать влияет на интимные отношения
16:29
Еле держащаяся на ногах Максакова предстала в расстегнутом корсете
16:19
Макрона назвали виновником мировой катастрофы
16:09
Госдума отложила рассмотрение вопроса о рекламе пива на ТВ
16:07
"Если я заговорю...": Лопырева отреагировала на травлю неожиданной угрозой
16:01
"Знайте свое место": к ошарашенному Певцову ворвались с требованиями
15:56
"Какой позор": Маркл страдает в тюрьме после попойки
15:54
Общественники в регионах станут частью команды "ЕР"
15:52
В Петербурге возле жилых домов прорвало трубу с кипятком
15:46
Шварценеггер выходит замуж за известного актера
15:36
Малахов нашел тайного наследника миллионов Успенского
15:20
Россиянки надругались над флагом и похвастались этим (видео)
15:20
"Прикована к постели": народ спасает умирающую Терехову
15:13
Жизни онкобольного Виктора Рыбина подвели итог
15:04
"Недоразумение": Лукашенко дал под дых беспредельщику Порошенко
14:42
Майкла Джексона снова обвинили в педофилии
14:31
Фотография яйца покорила народ
14:28
Скончался один из самых цитируемых российских физиков
14:03
Раздетую Волочкову приняли за пьяного лысого трансвестита
13:57
Ведущий Соловьев предсказал распад России из-за Курил
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шаляпин обнародовал постельное фото с Цымбалюк-Романовской
Еле держащаяся на ногах Максакова предстала в расстегнутом корсете
Цымбалюк-Романовская отказалась оплакивать ушедшего Джигарханяна
"Больше молчать не могу!": заявление сестры о живой Жанне Фриске
Новая атака на Крымский мост пройдет при участии НАТО
Престарелая мать Наташи Королевой в короткой юбке показала морщинистые ноги
Шоу-бизнес

Подлого Малахова вышвырнули за шкирку с праздника Первого канала

Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
"Медиаскоп" подвел итоги года и составил топ-100 популярных программ за 2018-й. Первые четыре места по рейтингу и доле просмотров занимают матчи чемпионата мира по футболу. Пятерку самых просматриваемых программ замыкает новогоднее обращение президента, вышедшее 31 декабря в 23:55 мск на Первом канале. А вот конкурирующей "России" хвастаться нечем...
прочитано 2525 раз

Первый канал, конечно, готовился праздновать, но и предположить не мог, что пиршество будет таким пышным. Дело в том, что 55 строчек в топе – передачи Первого канала. Тут и "Звезды под гипнозом", и "Новогодняя ночь", и КВН, и "Голос 60+". Это вполне ожидаемый итог.

ПО ТЕМЕ

Киркоров, Навка и Крид: народ онемел от странной "Новогодней ночи на Первом"

Сексуальная Навка побила разведенного Петросяна

 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Но есть и сенсация – Андрей Малахов не вошел в топ-100 ни с одной программой – ни с "Прямым эфиром", ни с "Привет, Андрей!". Его фактически выкинули из сотни за шкирку. Так стоило ли менять канал, чтобы выпасть из столь престижного рейтинга, где нашлось место передачам Дмитрия Шепелева, Максима Галкина, Дмитрия Борисова...

Напомним, Андрей Малахов 25 лет отдал Первому каналу, а потом подло предал родной дом и сбежал к конкурентам, где планировал сохранить статус "лучшего ведущего России".

"Я всегда был в подчинении. Человек-солдат, исполняющий приказы. А захотелось самостоятельности. Смотрел на коллег: они становились продюсерами своих программ, сами начинали принимать решения. И вдруг пришло понимание: жизнь идет и нужно расти, выходить из тесных рамок", – объяснял тогда телеведущий.

Андрей Малахов ушел на "Россию" вести ток-шоу "Прямой эфир" вместо Бориса Корчевникова. Прежде эта программа сильно проигрывала "Пусть говорят" в рейтингах. Хотя и была фактически клоном. Но продюсеры были уверены, что с приходом Андрея все изменится. Увы, как показывают рейтинги, зрители все равно выбирают вечерами ток-шоу Первого канала.

Автор: Иван Губкин15 января 2019, 15:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Киркорова в мигающей шляпе приняли за новогоднюю елку

567

комментарии

Политика

Как Трамп стал человеком Путина
Медведев резко осадил забывчивого Лукашенко
Порошенко распсиховался после подставы от Зеленского
Любвеобильный Зеленский удовлетворил пьяного Порошенко

Шоу-бизнес

Путина втянули в разборки магов-шарлатанов из "Битвы экстрасенсов"
Сблизившаяся с зятем Шукшина погнала в шею неугодную дочь
Муцениеце оголилась после слухов об избиении
Подлого Малахова вышвырнули за шкирку с праздника Первого канала

Проишествия

Жестокая расправа с мэром города попала на видео
Ужасающие подробности взрыва в Шахтах
Газа не было: неожиданный поворот в деле о взрыве в Париже
Несколько часов лизал звонок: камеры сняли странного нарушителя

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

"Долго не сможет жить": Сафронов шокировал известием о горькой участи Волочковой

Самый известный живописец страны в ужасе

Шоу-бизнес

У обсыпанной Ольги Бузовой заподозрили рак

Поклонники бьют тревогу и призывают ведущую вернуться домой
Шоу-бизнес

"Хороший пластический хирург": молодая Елена Яковлева сорвала овации

Актриса обнародовала фотографию
Шоу-бизнес

"Я не буду молчать!": Рудковская отреагировала на истерику Плющенко

Продюсер не намерена оставлять ситуацию без действий

Гороскоп

"Страсть угасла": сделано шокирующее заявление о многострадальном браке Миддлтон и Уильяма
Астрологический прогноз с 14 по 20 января 2019 года
Пригожину и Валерии следует опасаться за свое здоровье
"Мира ждать не стоит": Королевскую семью раздирают интриги

Фоторепортажи

Милых норок кормят на убой тошнотворной жижей
Страшные кадры с места взрыва в Шахтах
Шикарная 53-летняя модель переплюнула злобных молодух
У Апексимовой волосы встали дыбом на прощании с Бортником

Спорт

Убийца Тена раскрыл детали преступления
Сотникова истощена до предела после вечеров с Плющенко
"Работаю через боль": Шарапова сделала откровенное заявление
Липницкая похвасталась дорогим подарком от Плющенко и Рудковской

Регионы

Россиянки надругались над флагом и похвастались этим (видео)
Люди отказываются ездить по Крымскому мосту
В Приамурье дети облюбовали горку из фекалий
Мошенники решили нажиться на горе людей из Магнитогорска
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru