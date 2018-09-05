Разлад с принцем больно ударил по умирающей от горя Миддлтон

Кейт Миддлтон и принц Уильям кажутся идеальной парой, поэтому представить их скандалящими друг с другом очень непросто. Однако и в их отношениях не обошлось без крутых виражей.

Молодые люди познакомились в университете. Они вместе получали высшее образование в учебном заведении под названием Сент-Эндрюс, что в Шотландии.

Кейт с легкостью нашла подход к нерешительному принцу. Они быстро сдружились и начали встречаться.

Спустя четыре года после начала романа, в 2007 году, пара объявила о расставании. До сих пор точно не известно, что тогда произошло между влюбленными. Поговаривали, что им было трудно поддерживать отношения на расстоянии: Уильям отправился в тренировочный военный лагерь в графстве Дорсет. К тому же Миддлтон ощущала постоянное давление прессы и вечно натыкалась на слежку от папарацци.

В СМИ сообщили, что принц отказался провести зимние каникулы с семьей зазнобы, так как по протоколу должен был отправиться на праздники в замок королевы. Он не стал делать исключение даже ради возлюбленной. Якобы это стало причиной для скандала и дальнейшего разрыва.

Однако через три месяца молодым удалось помириться. После в интервью Миддлтон призналась, что очень тяжело переживала момент расставания.

Как сообщает издание The Sun, после разрыва с принцем Кейт была вне себя от горя. Справится с болью ей помогла мама Керол, которая тайно увезла ее в Ирландию. Родительница пыталась спрятать дочь от назойливого внимания прессы и шумихи, которая поднялась после того, как информация об этом попала в таблоиды.

Формальным поводом для поездки стало открытие выставки подруги Кейт, художницы Джеммы Биллингтон. Кейт решила исчезнуть на время в том числе и из поля зрения Уильяма, чем заставила его заметно понервничать. Эта уловка оказалась действенной – принц решился на воссоединение.