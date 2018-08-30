Миддлтон в чужих побрякушках позарилась на трон Елизаветы II

Герцогине Кембриджской пришлось ненадолго отвлечься от материнских обязанностей. Кейт Миддлтон перенимает у Елизаветы II многолетний опыт.

В прошлые выходные Миддлтон в компании королевы посещала храм в Балтиморе. Монаршие особы наведались на службу, которая проходила в церкви Крати Кирк.

Естественно, мероприятие проходило под пристальным вниманием репортеров. И уже через несколько часов после прибытия снимки заполонили интернет.

Многие отметили, что на Кейт были серьги из личной коллекции ювелирных изделий Елизаветы II. Любопытные пользователи Сети просмотрели фотоотчеты с недавних мероприятий и пришли к выводу, что Миддлтон уже не первый раз появляется в драгоценностях бабушки своего супруга.

Как сообщает телеканал ABC News, Елизавета II не просто одалживает свои украшения Кейт, но также готовит ее к королевскому трону, так сказать, обучает тонкостям профессии. "Конечно, нет учебного курса, чтобы стать королевой, но, очевидно, у Ее Величества многолетний опыт, которым она может поделиться", – цитирует королевского корреспондента Эмили Нэш телеканал "360".

Напомним, что герцогиня Кембриджская замужем за принцем Уильямом, который занимает второе место в очереди на британский престол. На первом месте был и остается старший сын королевы Елизаветы Чарльз, принц Уэльский. На третьем – старший отпрыск Миддлтон – пятилетний Джордж, четвертый пункт принадлежит его сестре, трехгодовалой принцессе Шарлотте. А вот пятым в очереди на трон стал третий ребенок Кейт – Луи.