Развод нанес сокрушительный удар по здоровью Петросяна

Известный юморист Евгений Петросян сильно переживает развод с Еленой Степаненко после 30 лет совместной жизни. Подруга артиста рассказала, что ему недавно стало плохо в общественном месте.



Адвокат Петросяна Сергей Жорин считает, что Степаненко специально отказалась решать вопрос мирно. По его словам, все судебные процессы направлены на то, чтобы ухудшить состояние Евгения Вагановича, сообщает Life.ru.



В окружении юмориста подтвердили эту теорию, пишет Ura.ru. Источники утверждают, что, несмотря на приверженность здоровому образу жизни, недавно Евгению Вагановичу стало плохо, когда он посещал выставку знакомой Лады Быстрицкой.

Быстрицкая поведала, что Евгений Ваганович действительно много месяцев находится в напряжении, передает EG.ru. "В последний раз, когда он был на нашей выставке, у него пошла кровь из носа. Мы так испугались, такой скачок давления. Теперь я понимаю, в каком состоянии находится человек внутри себя, что он переживает. И вот непонятно, как так. Елена Григорьевна заботилась о Евгении Вагановиче", – отметила дизайнер.

Напомним, что Степаненко и Петросян не общаются, а их развод превратился в войну адвокатов. Изначально речь шла о том, что артистка претендует на 80% совместно нажитого имущества, оценочная стоимость которого, говорят, превышает полтора миллиарда рублей.

Артистка не отдает мужу коллекцию раритетных юмористических журналов и клоунов, которыми тот очень дорожит. Степаненко не пускает Петросяна даже на порог квартиры, где хранится антиквариат. Мол, пусть идет к юной любовнице.