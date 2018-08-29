Гребут деньги лопатой: как зарабатывают миллионы Петросян и Степаненко

Россияне удивляются: откуда у Евгения Петросяна и Елены Степаненко состояние в полтора миллиарда рублей, за какие такие заслуги? Поэтому пронырливые журналисты решили изучить налоговые декларации юмористов.

Судя по официальным доходам, в 2017 году Петросян заработал 17 миллионов 541 тысячу рублей. Это примерно 1,46 миллиона рублей в месяц. После вычета налогов артисту остается 1 миллион 272 тысячи рублей. Супруга и коллега юмориста не отстает. За семь месяцев 2018 года общая сумма дохода артистки составила 8 миллионов 690 тысяч рублей. То есть в среднем за месяц она зарабатывала 1 241 429 рублей. Если вычесть 13%, это 1 миллион 80 тысяч рублей.

Как сообщает "Комсомольская правда", доходы артистов сопоставимы с зарплатами министров России. Например, в 2016 году самая высокая заработная плата была у министра финансов Антона Силуанова – 1,73 миллиона рублей в месяц. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров получал 921 тысячу рублей. А главе Минсельхоза Александру Ткачеву платили всего 451 тысячу рублей.

Доходы Петросяна и Степаненко, которые деньги лопатой гребут, позволяют им жить на широкую ногу. В числе "совместно нажитого" артистами имущества – десяток элитных квартир, дачи и машины. Но главную ценность представляет антиквариат. В коллекции Евгения Вагановича – картины Шишкина, Поленова, Тропинина, Айвазовского и Боголюбова. Их стоимость превышает 30 миллионов долларов. Высоко оценивают и коллекцию книг. Это сборники анекдотов XIX-XX веков, сатирические журналы, книги Зощенко и Аверченко, на которых учился Петросян. А Елена Степаненко ездит по аукционам и скупает старинный фарфор – Кузнецовский, Фаберже.

По словам адвоката юмориста Сергея Жорина, в своем исковом заявлении о разводе и разделе имущества 65-летняя Елена Степаненко оставляет 72-летнему мужу всего одну квартиру, одно машино-место, а все остальное хотела бы забрать себе.