Дневник интима: раскрыты грязные фантазии любовницы Петросяна

После скандала в семье юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко интернет-детективы всерьез заинтересовались 29-летней помощницей артиста Татьяной Брухуновой. Поговаривают, что молодая ассистентка много лет является его любовницей.

Социальные сети многое могут рассказать о своих обладателях. Изо дня в день мы делимся мыслями, радостями и горестями в своих микроблогах, составляем собственное жизнеописание, так сказать, ведем интимный дневник и выставляем на всеобщее обозрение.

Так же и молодая зазноба Петросяна по крупице выдавала свои секреты и фантазии. Она много лет писала в соцсетях послания к неназванному любимому человеку, признавалась в любви и рассказывала об одолевающих ее страстях.

Внимательно присмотревшись к записям Татьяны, можно отметить, что барышня она романтичная, а если точнее – экзальтированная. Ее статусы трогательны, чувственны и все – про одно и то же: любовь и страдания от нее. "Было душно от жгучего света, а взгляды его – как лучи. Я только вздрогнула: этот может меня приручить. Наклонился – он что-то скажет... От лица отхлынула кровь. Пусть камнем надгробным ляжет на жизни моей любовь", "Как забуду? Он вышел, шатаясь, Искривился мучительно рот... Я сбежала, перил не касаясь, Я бежала за ним до ворот", – цитирует стихи Анны Ахматовой помощница артиста эстрады.

При этом несложно заметить, что объект ее страсти несвободен. "Нет на всей Земле хуже женщины, чем та, с кем вынуждена его делить…", "не ревнует тот, у кого нет хоть бы капли надежды", "Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят… Потому что на десять девчонок по статистике: …один нормальный, но и он женат…", "Мужчины восхищаются девушками в мини, а жен кутают в одеяла. Любят, но изменяют…", "Я не ревнивая… просто без волос ей действительно лучше…" – делится сокровенным Татьяна. Об этом сообщает издание "Антенна Телесемь".

Напомним, 3 августа стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко решили расстаться, прожив вместе более 30 лет. По слухам, причиной развода стала личный ассистент юмориста, 29-летняя Татьяна Брухунова. Девушка родом из Тулы. Она выучилась на менеджера, однако нашла себя в работе с актерами юмористического жанра. Брухунова работала на сайте, посвященном Степаненко, а потом переключилась на ее мужа, став его личным помощником.