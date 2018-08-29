Как молодая любовница приручила Петросяна

Помощница юмориста Татьяна Брухунова поделилась в Сети секретами соблазнения. Еще восемь лет назад девушка рассуждала как умудренная опытом женщина.

Будучи в то время лишь поклонницей Евгения Петросяна, Татьяна активно раздавала подругам советы на интимные темы. В частности, в 21 год она уверенно заявила, что сильной женщину сделала жизнь.

На вопрос о том, как приручить мужчину, Брухунова со знанием дела ответила: "искренним чувством и терпением". Также она подчеркнула, что и сейчас есть представительницы прекрасного пола, готовые идти за любимым и в огонь, и в воду, передает сайт "Комсомольская правда".

"Самая красивая женщина – это любящая женщина!" – добавила девушка. При этом помощница сатирика уверена, что любви с первого взгляда не существует. По мнению Татьяны, таким образом может возникнуть только симпатия.

Как писали Dni.Ru, Брухунова много лет писала в соцсетях послания к неназванному любимому человеку, признавалась в любви и рассказывала об одолевающих ее страстях. Ее статусы – довольно трогательны и чувственны.

Напомним, 3 августа стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко решили расстаться. По слухам, причиной развода стала личный ассистент юмориста, 29-летняя Татьяна Брухунова. Поговаривают, что она много лет является его любовницей.