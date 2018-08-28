Ушлая Степаненко передумала разводиться с Петросяном
Степаненко надеется, что Петросян все же не станет расторгать брак – либо согласится на ее имущественные требования. К такому заключению пришли адвокаты известного юмориста.
"Елена Степаненко не заинтересована и не хочет разводиться с Евгением Вагановичем. Мы уверены, что она передумала. Теперь ее задача – намеренно затянуть этот судебный процесс. То есть как можно дольше оставаться женой Петросяна, чтобы заставить его либо передумать разводиться, либо согласиться на ее имущественные требования", – заявил адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин телеканалу РЕН ТВ.
По словам защитника, расторжение брака займет не более трех-четырех месяцев. А вот раздел имущества может затянуться на годы.
Как сообщалось, по самым скромным подсчетам, имущество Петросяна и Степаненко оценивается в 1,5 миллиарда рублей. В числе "совместно нажитого" – десяток элитных квартир, дачи и машины. Но главную ценность представляет антиквариат. В коллекции Евгения Вагановича – картины Шишкина, Поленова, Тропинина, Айвазовского и Боголюбова. Их стоимость превышает 30 миллионов долларов. Высоко оценивают и коллекцию книг. Это сборники анекдотов XIX-XX веков, сатирические журналы, книги Зощенко и Аверченко, на которых учился Петросян.
Напомним, что Степаненко и Петросян не общаются друг с другом, а их развод превратился в войну адвокатов. Изначально речь шла о том, что артистка претендует на 80% совместно нажитого имущества.
Артист высказался на своей страничке в соцсети
Певицу спасают химиотерапией
Артист устроил конкурс на "лучший кандибобер"
Бизнесвумен поделилась снимком в соцсети