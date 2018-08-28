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"Давай выкрадем вазу!": жадная Степаненко решилась на преступление

Кадр youtube.com
По самым скромным подсчетам имущество Петросяна и Степаненко оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Это и десяток элитных квартир, и дачи, и машины. Но главную ценность представляет антиквариат. В коллекции Евгения Вагановича – картины Шишкина, Поленова, Тропинина, Айвазовского и Боголюбова. По самым скромным подсчетам, их стоимость превышает 30 миллионов долларов. Еще есть коллекция книг – сборники анекдотов XIX-XX веков, сатирические журналы, книги Зощенко и Аверченко, на которых учился Петросян.  
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Ну а Елена Степаненко питает страсть к раритетным бытовым изделиями, а также старинным вазам и чашкам. Чего только стоит набор посуды Фаберже и дорогой кузнецевский фарфор!

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Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Она посещают все российские и даже международные антикварные салоны и аукционы, не жалеет денег на приобретение изысканных предметов древности. В итоге ее коллекции может позавидовать иной музей. Правда, как выясняется, не все предметы артистка купила за свой счет...

Ассистент по актерам на "Мосфильме" уверяет, что жена Петросяна не брезгует ничем, "В начале 90-х она снималась в  советском детективом художественном фильме Самсона Самсонова "Мышеловка" по Агате Кристи, где играла бывшую судью – миссис Бойл. Для съемок из запасников привезли старинную и очень дорогую иранскую вазу. В кадр она в итоге так и не попала, просто стоялаи в шкафчике у реквизитора. И на нее положила глаз Степаненко", – вспоминает работник киностудии.

"Она подошла ко мне и прямо сказала: "Давай выкрадем эту вазу! Уж больно хороша! Все равно будет где-нибудь пылиться, а я ей достойное применение найду! – продолжает ассистент по актерам. – Степаненко убеждала, что моя задача – просто пронести вазу через проходную "Мосфильма" вынеси, а дальше она все устроит сама. Я на всякий случай обратился к нашему реквизитору. А тот испугался и сдал дорогую вазу на склад. Про загребущие руки Леночки уже тогда ходили байки. Правда, она потом и оттуда пропала. А Степаненко очень расстроилась – она же положила глаз на нее и уже мечтала, как будет вазочку показывать изумленным друзьям". Увы, планам не суждено было исполниться... 

Автор: Иван Губкин28 августа 2018, 10:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Петросенко больше нет: история любви Петросяна и Степаненко

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