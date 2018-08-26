Развод Петросяна и Степаненко признали грязной фальшивкой

Многие россияне и отечественные знаменитости до сих пор не верят в правдивость развода артистов Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Они считают скандал вокруг этой темы пиар-акцией. Так, журналистка Екатерина Гордон высмеяла юмористов, опубликовав саркастическое стихотворение в Сети.



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