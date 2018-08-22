Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"

Очередной выпуск программы "Пусть говорят" Дмитрий Борисов посвятил скандальному разводу юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. На шоу выяснили, почему артистка решила отстаивать свое право на большую часть имущества..

В студии собрались друзья знаменитой пары, а также адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин. По его словам, "Степаненко просто алчная женщина".

Но с таким мнением согласились не все. Один из гостей программы отметил, что мстить будет только обиженная женщина.

В свою очередь подруга семьи юмористов Лада Быстрицкая рассказала об отношениях супругов. По ее словам, Елена Степаненко очень заботилась о муже.

Но Жорин в этом усомнился. Юрист заявил, что под кроватью в одной из квартир Петросяна была найдена фигурка вуду, истыканная иголками. Защитник артиста не сомневается, что это козни Степаненко.

Но самое интересное произошло в конце ток-шоу. Было показано видео, на котором Евгений Ваганович запечатлен со своей помощницей Татьяной Брухуновой, с которой, по данным СМИ, у него любовные отношения. На записи, продемонстрированной в студии, видно, что девушка беременна.

По информации программы "Пусть говорят", ролик был снят в конце весны. Елена Степаненко о беременности избранницы бывшего супруга тоже узнала недавно, поэтому и решила в суде отстаивать свое право на наследство.

Напомним, что о расставании Евгения Петросяна и Елены Степаненко стало известно 3 августа. Сейчас супруги делят совместно нажитое имущество.