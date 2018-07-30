Избивавший Рапунцель из "Дома-2" муж решился на громкое признание

Участник скандального телешоу "Дом-2" и по совместительству муж длинноволосой красавицы Ольги Рапунцель – Дмитрий Дмитренко признался, что, став отцом, многое осознал и раскаялся. Теперь молодому папаше придется до конца дней вымаливать у благоверной прощение.

На Дмитрия снизошло озарение. Раньше он не рассматривал женщин как чьих-то любимых дочерей, сестер и внучек, женщин – которые достойны уважительного и бережного обращения. Однако с появлением дочки Василисы все изменилось.

"С появлением дочки мой мир перевернулся на 180 градусов, – сознался Дмитренко. – Я сейчас не понимаю, как я мог нелестно высказываться в сторону своей жены или поднимать на нее руку… Я понимаю, что когда-то у моей дочки будет парень. Если он будет так себя вести, я буду рвать и метать, чтобы с ней рядом не было такого мужчины".

Дмитренко утверждает, что только после появления младенца может назвать их семью полноценной. Теперь он и его избранница Ольга Рапунцель смотрят в одну сторону и стремятся к счастливому будущему вместе. Примечательно, что двигаться к благополучному и долголетнему браку участник "Дома-2" решил только после появления на свет первенца. Видимо, давая брачные обеты Рапунцель, Дмитренко не имел все вышеперечисленное в виду.

Публикация от Дмитрий Дмитренко (@dmitry_dmitrenko) 24 Июл 2018 в 7:55 PDT

"Скажу честно, всегда есть ссоры, но в них и рождается истина. Раньше было недопонимание между нами, но после рождения Василисы мы стали слышать друг друга и понимать. Если раньше мы плыли в одной лодке, но гребли в разные стороны, сейчас же мы гребем к одной цели. Мы хотим, чтобы у нашей дочки была прописка в Москве, чтобы здесь она пошла в садик, в школу", — рассказал Дима Dom2Life.ru