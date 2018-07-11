Рапунцель и Дмитренко издеваются над грудной дочкой в эфирах "Дома-2"

Звезды "Дома-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко переехали с маленькой дочкой Василисой на поляну. Крохе нет покоя от внимания камер и участников телепроекта.

Ольга и Дмитрий перестали скрывать лицо девочки. Теперь в эфирах "Дома-2" мелькают не только полуголые попы и нетрезвые лица участников, но и беззащитный младенец. Как говорится, Василиса Дмитриевна буквально с молоком матери впитает атмосферу телевизионного публичного дома.

На глазах малышки участники телестройки будут, как принято в "Доме-2", драться, орать благим матом и менять половых партнеров. А благодарная публика будет следить за скандальными выходками звезд ток-шоу и умиляться миленькой крохе, которая оказалась заперта в пансионате непотребства.

И, что удивительно, подобные издевательства над ребенком мало кого смущают. В социальных сетях, посвященных телепроекту, крайне мало неравнодушных, которые выступили против эксплуатации девочки на экране.

Публикация от DOM2 HOT������ (@hotnewshome2) 10 Июл 2018 в 4:47 PDT

"Господи ,какая прелесть))))жаль с родителями не повезло,малышка будет в шоке когда выростит и посмотрит эфиры ((надеюсь хоть сейчас они поумнеют,и перестанут чудить)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну на фига тащить детей на это шоу🤦", "Ведь знает все семейство, что за халяву их будут макать в дерьмище и все равно лезут на дурку, вот и пусть унижают и чем больше, тем лучше!", "Дак если у вас уже создалась семья и вы построили свою любовь,за каким *** вы обратно едете на проэкт????? вроде лозунг "Построй свою любовь" вам то там что делать??? пиариться что-ли??? ребенка хоть пожалейте!" – писали взволнованные судьбой Василисы подписчики.

Публикация от ⚡️ (@house2online) 10 Июл 2018 в 11:52 PDT

Однако не все поклонники "Дома-2" утруждали себя рассуждениями о моральном облике места, в котором будет расти дочь Рапунцель. Больший интерес у зрителей шоу вызвал спор о том, на кого все-таки похожа малышка.