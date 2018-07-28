"Она не уважает меня": Озверевший муж Рапунцель из "Дома-2" душил тещу

Дмитрий Дмитренко устроил очередной скандал. Мужчина набросился на мать своей жены и едва не убил женщину.

Татьяна Владимировна отбилась от взбешенного зятя и рассказала о произошедшем Ксении Бородиной. Ведущая проекта потребовала от Дмитренко объяснений.



"Эта женщина не стала для меня родной. Она не уважает меня. Почему я ее душил? Это случилось тогда, когда она начала меня материть. Я поставил условие жене: либо она, либо я", – нелепо оправдался мужчина.

Дмитрий выставил себя жертвой. По словам звезды телестройки, теща постоянно вмешивается в его семейную жизнь, а также считает, что молодые родители неправильно воспитывают свою дочь. Но больше всего Дмитренко злит, что мать и сестра вынуждают его супругу покинуть "Дом-2". По мнению родственниц Рапунцель, проект плохо сказывается на психике четырехмесячной малышки.

Выслушав Дмитрия, Ксения Бородина, дала ему простой совет – поговорить с тещей и попросить ее не лезть в чужую семью. При этом ведущая отругала участника телестройки за то, что он неуважительно относится к родственникам жены.

Напомним, Ольга Рапунцель с мужем Дмитрием Дмитренко и трехмесячной дочкой Василисой недавно вернулась на поляну "Дома-2". Поклонники шоу были шокированы, узнав, что малышку повезут, по сути, в общежитие, где она 24 часа будет находиться под прицелом телекамер и в окружении чужих людей. Не одобрили решения молодой семьи и родственники Ольги.