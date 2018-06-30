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Шоу-бизнес

Возмутительное заявление жены Казаченко

Ольга Казаченко. Фото: instagram/olga__kazachenko
Ольга Казаченко требует с мужа оставшуюся сумму алиментов. Оказалось, что по документам, молодой маме причитается более 320 тысяч рублей.
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Суд обязал Вадима Казаченко выплачивать деньги на содержание сына Филиппа, которого родила Ольга. Согласно решению судьи, певец должен ежемесячно перечислять 30 тысяч рублей.

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Вадим Геннадиевич Казаченко

Вадим Геннадиевич Казаченко певец

Эти деньги идут на нужды малыша, а также матери, которая не может устроиться на работу из-за маленького сына. Вадим Казаченко с судом согласился и неоднократно утверждал, что, как честный человек, покрыл все задолженности. По словам певца, он отправил Ольга даже немножко больше установленной сумму.

В свою очередь супруга музыканта пояснила, что она действительно получила деньги от Казаченко, однако это лишь часть от того, что ей причитается. "Одну сумму назначили с момента подачи иска – это на содержание ребенка. А другую сумму, на меня, присудили с декабря", – объяснила молодая мать журналу "СтарХит".

В распоряжении журналистов оказались бумаги, которые Ольга Казаченко не пожелала публиковать из-за содержащихся в них личных данных. Судя по документам Гагаринский суд Москвы действительно постановил, что за время беременности и ухода за ребенком с Вадима Казаченко причитается чуть больше 320 тысяч рублей, плюс с декабря 2017 по апрель 2018 года Филипп должен получить еще 62 тысячи.

Ольга уверяет, что пока получила только четвертую часть от тех денег. "Но есть еще сумма, которую я ожидаю. У меня на руках исполнительные листы, которые датируются первым июнем этого года", – отметила жена певца.

Заявление молодой мамы возмутило продюсера Вадима Казаченко Ирину Аманти. Она уверяет, что произошла ошибка и певец ничего не должен Ольге.

"На ребенка алименты полностью выплачены. Скоро будет произведен перерасчет, потому что произошла ошибка. Мы будем разбираться. Но все деньги, которые должны были быть перечислены мальчику, дошли до него", – заявила Аманти.

Автор: Алёна Нестерова30 июня 2018, 11:50
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Вадим Казаченко вернул себе славу после скандала

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