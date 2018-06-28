"Плевун" Казаченко с женой уезжают в Америку

Вадим Казаченко и Ирина Аманти дали откровенное интервью, в котором прокомментировали все скандальные данные, в последнее время муссирующиеся вокруг артиста. А еще певец и его супруга объявили о скором отъезде за границу.

На днях стало известно, что жена Вадима Казаченко Ольга вместе со своим представителем Катей Гордон подала иск в Гагаринский суд о признании певца недееспособным. Женщина просит суд назначить экспертизу, которая дала бы оценку психического состояния артиста.

Казаченко прокомментировал действия Ольги. "Мы готовы в прямом эфире на глазах у всей страны сдать любые тесты и анализы. И тем самым доказать, что не имеем проблем с психикой, алкоголем, наркотиками и полностью отвечаем за свои поступки", – заявил певец.

Вадим опроверг все обвинения в том, что якобы избил Ольгу, и высказался относительно смачного плевка в лицо бизнесмену Андрею Ковалеву на ток-шоу "Прямой эфир". "А что мне оставалось делать? Этот человек оскорбляет меня публично уже полтора года. Мне пришлось показать свое отношение к нему. В тот момент у меня под рукой оказалась бутылка с водой – я решил набрать в рот воды и выплюнуть ее в него", – объяснил свои действия Казаченко.

Из-за скандальных разборок с Ольгой здоровье артиста всерьез пошатнулось. По словам Ирины Аманти, за полтора года Казаченко перенес два микроинфаркта. Скоро супруги отправятся в Америку, чтобы певца осмотрели местные врачи, компетентно сообщает Sobesednik. Раньше сделать это было невозможно.

"Судебные приставы на время запретили ему покидать Россию в связи с долгами по алиментам на ребенка. На сегодняшний день Вадим погасил всю сумму, и ему вновь открыли выезд из страны", – объявила Аманти.