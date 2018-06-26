Теща вылила ушат помоев на певца Казаченко в эфире Первого канала

Экс-супруга звезды 90-х Вадима Казаченко Ольга Мартынова появилась в эфире программы "Пусть говорят" Первого канала. Женщина ищет защитников.

Ольга пришла на шоу в компании своей подруги, юриста Кати Гордон. Бывшая возлюбленная Казаченко очередной раз отметила, что считает Вадима невменяемым.

"Я сомневаюсь в его психическом здоровье, неоднократно его друзья об этом говорили, даже его директор, но, к сожалению, повлиять на это не может никто, кроме меня. Потому что я являюсь его законной супругой и только я могу заявить о том, что, возможно, у него проблемы со здоровьем. И на сегодняшний день я подала иск в суд", – заявила Ольга. Мартыновой вторил ведущий шоу Дмитрий Борисов. По его словам, "это уже не тот Казаченко", которого мы помним и любим.

Екатерина Гордон поддержала экс-супругу Казаченко. "Если забыть про то, что именно я виновата в разлуке Вадима и Оли и, вероятно, сделала ребенка, свела его с ума и нарушила его счастливую концертную жизнь, и вернуться к фактам, то, например, еще будучи в браке, он присылал Ольге странные суммы денег. (…) Купание в ванне в очках с разговорами публичными на всю страну на очень странные темы. Он забывает, что он был дома, он не помнит, чей это ребенок, он не знает, чья это женщина. Мы допустили, вдруг он хороший, просто заболел", - заявила Екатерина.

К сторонникам Мартыновой присоединился певец Андрей Ковалев. "Человек, который плюет в лицо человеку, с которым он виделся на моей программе десять лет назад, – это уже неадекватность. Я уже написал в Instagram, что если ты подойдешь и еще плюнешь, – там я действовал на нижнем пределе самообороны, а сейчас я буду действовать на верхнем, выбью ему зубы. Если со мной будет мой сын маленький, я переломаю ему руки и ноги", – заявил музыкант.

На съемочную площадку приехала мама Ольги Наталья Мартынова. "Я обращаюсь к правоохранительным органам, в Госдуму, в комитет по законности, в комитет по защите матерей и детей: дело в том, что в эфире Вадим Казаченко озвучил адрес моих родственников, где проживает несовершеннолетний сын его. (…) Если хоть один волос упадет с головы моего ребенка или моего внука, ответственность за это будет нести Вадим. Если он будет признан душевнобольным, я считаю, что это будет лучший для него исход", – вылила ушат помоев на бывшего родственника женщина.