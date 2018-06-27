Матильда Шнурова заткнула рты своим заявлением

Расставшаяся с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым Матильда Шнурова выступила с официальным заявлением. Супруга артиста прокомментировала шумиху, которая возникла вследствие их разрыва.

Уже месяц СМИ и прочая заинтересованная общественность мусолят новость о разрыве Сергея и Матильды Шнуровых. Журналисты с ног сбились, чтобы узнать, что же стало причиной расставания одной из самых экстравагантных пар отечественного шоу-бизнеса. Обсуждалось несколько версий: что Матильда якобы устала от пьяных загулов мужа и его бесчисленных измен, что Сергей нашел жену в постели с другом. Кто-то и вовсе высказал уверенность, что Шнуровы просто пиарятся.

Если лидер скандально известной группы "Ленинград" предпочитает говорить о разводе скупо и невнятно, сообщая, что сложно склеить чашку, когда женщина намерена украсть весь сервиз, то Матильда предпочитала вообще не затрагивать эту тему. Но, видимо, градус обсуждений настолько зашкалил, что женщина не смогла промолчать.

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) 26 Июн 2018 в 8:42 PDT

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Матильда опубликовала свою фотографию и в подписи к ней обратилась ко всем любопытствующим. "Дорогие конспираторы, наблюдатели, исследователи, толкователи и, конечно, доброжелатели. Жизнь сложнее, чем лента новостей. Не пытайтесь разобраться, удовлетворяя свое любопытство, вчитываясь в чьи-то интерпретации и высказывая свои, это бесполезно", – заявила Шнурова.

Далее Матильда дала понять, что нет конкретной причины, почему они с Сергеем расстались. "Порой и сами главные герои не понимают, что произошло на самом деле. В небе висит ядерный гриб, а они, слепые, не видят его в этот момент", – метафорически высказалась Матильда.

В заключение Шнурова попросила всех неравнодушных перестать обращать на них внимание. "Разбирайтесь лучше в своей собственной жизни. Она проходит мимо, пока вы сидите в интернете, сливая свое драгоценное время в никуда. Мой вам совет, если позволите, стар как мир и довольно банален: живите своей жизнью", – завершила свой пост стройная брюнетка. Примечательно, что Матильда отключила возможность комментирования этой публикации.