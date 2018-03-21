"Он для нее как кошелек с деньгами": звезда "Дома-2" о тайном романе Кориковой

Звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" Оксана Ряска заявила о том, что ее романтические отношения завершились из-за связи любимого мужчины с актрисой Еленой Кориковой. Якобы та регулярно просила у ее избранника внушительные суммы денег и даже носила ее одежду.

Оксана Ряска пришла на телепроект "Дом-2", чтобы построить любовь, однако нашла ее за периметром. Избранни­ком 29‑летней красотки стал 50‑лет­ний бизнесмен из Санкт-Петербурга. Он так ухаживал, что Оксана не обратила внимания на внушительную возрастную разницу. По словам Ряски, их отношения были похожи на сказку: она переехала к нему, они завели собаку, Оксана была готова создать семью.

Идиллию нарушила актриса Елена Корикова. Ряска отметила, что она знала о романе возлюбленного с артисткой, но он был десять лет назад. Впрочем, экс-влюбленные не перестали общаться. "Когда Елена была в Петербурге, все время ночевала у него", – сообщила Оксана. Разумеется, девушке это не нравилось. Когда она переехала к любовнику, немедленно расправилась с чужими вещами.

"Любимый объяснил, что иногда Лена останавливается у него в гостях. Есте­ственно, всю ее одежду я тут же сожгла. Пока я жила со своим муж­чиной, Корикова к нему не приез­жала, иногда они виделись в ресто­ранах", – поведала Ряска.

А еще, по словам Оксаны, Елена часто просила у Сергея внушительные суммы. "Актриса могла позвонить Сереже и попросить денег – то 300 тысяч рублей, то полмиллиона. На почве этого у нас постоянно возникали ссоры. Почему он должен давать такие большие суммы женщине, у которой и без того есть любовники?" – задала риторический вопрос звезда "Дома-2".

Публикация от Оксана Ряска (@ryaskaoks) 20 Мар 2018 в 6:36 PDT

Ряска уверена, что Корикова использовала ее возлюбленного. "Он для нее был как кошелек с деньгами. Сергей даже помогал Елене достра­ивать дом. А ему просто льстило близкое общение со столь известной актрисой. Мы постоянно ругались из‑за нее. Наверное, и расстались отчасти из‑за этого. Инициатором был он. Мужчина не был готов к соз­данию семьи, как я этого хотела. Видимо, ему больше нравится вот такая незатейливая связь на лайте, которая у него была с Кориковой и другими девушками", – цитирует Оксану Ряску Dom2life.

После разрыва бизнесмен порвал все связи с девушкой и даже занес ее в черный список. Оксана уверена, что он до сих пор общается с Еленой. Недавно в Instagram актрисы Ряска увидела фотографию, сделанную на террасе дома бизнесмена. Корикова якобы позировала в ее одежде.

Публикация от Елена Корикова (@korikova_official) 10 Фев 2018 в 11:51 PST

"Я была просто в шоке! Лена была одета в мою куртку, кото­рую я оставила у Сергея. После этого я написала ей в личные сообщения. Актриса ответила, что они просто дру­зья. Но я уверена: между ними есть нечто большее", – заявила Оксана.