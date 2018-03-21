"Он для нее как кошелек с деньгами": звезда "Дома-2" о тайном романе Кориковой
Оксана Ряска пришла на телепроект "Дом-2", чтобы построить любовь, однако нашла ее за периметром. Избранником 29‑летней красотки стал 50‑летний бизнесмен из Санкт-Петербурга. Он так ухаживал, что Оксана не обратила внимания на внушительную возрастную разницу. По словам Ряски, их отношения были похожи на сказку: она переехала к нему, они завели собаку, Оксана была готова создать семью.
Идиллию нарушила актриса Елена Корикова. Ряска отметила, что она знала о романе возлюбленного с артисткой, но он был десять лет назад. Впрочем, экс-влюбленные не перестали общаться. "Когда Елена была в Петербурге, все время ночевала у него", – сообщила Оксана. Разумеется, девушке это не нравилось. Когда она переехала к любовнику, немедленно расправилась с чужими вещами.
"Любимый объяснил, что иногда Лена останавливается у него в гостях. Естественно, всю ее одежду я тут же сожгла. Пока я жила со своим мужчиной, Корикова к нему не приезжала, иногда они виделись в ресторанах", – поведала Ряска.
А еще, по словам Оксаны, Елена часто просила у Сергея внушительные суммы. "Актриса могла позвонить Сереже и попросить денег – то 300 тысяч рублей, то полмиллиона. На почве этого у нас постоянно возникали ссоры. Почему он должен давать такие большие суммы женщине, у которой и без того есть любовники?" – задала риторический вопрос звезда "Дома-2".
Ряска уверена, что Корикова использовала ее возлюбленного. "Он для нее был как кошелек с деньгами. Сергей даже помогал Елене достраивать дом. А ему просто льстило близкое общение со столь известной актрисой. Мы постоянно ругались из‑за нее. Наверное, и расстались отчасти из‑за этого. Инициатором был он. Мужчина не был готов к созданию семьи, как я этого хотела. Видимо, ему больше нравится вот такая незатейливая связь на лайте, которая у него была с Кориковой и другими девушками", – цитирует Оксану Ряску Dom2life.
После разрыва бизнесмен порвал все связи с девушкой и даже занес ее в черный список. Оксана уверена, что он до сих пор общается с Еленой. Недавно в Instagram актрисы Ряска увидела фотографию, сделанную на террасе дома бизнесмена. Корикова якобы позировала в ее одежде.
"Я была просто в шоке! Лена была одета в мою куртку, которую я оставила у Сергея. После этого я написала ей в личные сообщения. Актриса ответила, что они просто друзья. Но я уверена: между ними есть нечто большее", – заявила Оксана.
Певица послала любопытного журналиста
Мужчина знает, кто убил его сына
Ведунью актрисе посоветовала приятельница
Артист откровенно рассказал о своей зависимости