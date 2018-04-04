Рудковская опозорила Плющенко на Западе

Продюсер и супруга фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская оказалась в центре громкого скандала из-за своего подхода к воспитанию детей. Западные СМИ раскритиковали российскую знаменитость за то, как она обращается с пятилетним сыном Сашей.



Недавно Рудковская рассказала о том, как наказывает малыша, которого они с мужем трогательно называют Гном Гномычем. Выяснилось, что Яна запирает его в темной комнате и практикует воспитание ремнем. При этом продюсер отмечала, что и с ней родители обходились также, но это не помешало ей вырасти достойным человеком.

Многих пользователей Сети шокировали такие методы. Не осталась в стороне и пресса. Более того, историю подхватили и западные СМИ, буквально освистав Яну за ее точку зрения и отношение к сыну. Такая огласка явно не пойдет на пользу Евгению Плющенко, уважаемому во всем мире как профессиональный спортсмен и первоклассный тренер.

"Мать-миллионер из России бьет своего сына и запирает в шкафу, чтобы сделать его "лучшим фигуристом на планете", – так начинается материал британского издания Daily Mail. Читатели статьи отреагировали довольно резко, посчитав, что сын Рудковской должен находиться под опекой социальных служб.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 3 Апр 2018 в 10:40 PDT

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