"Дайте по морде кто-нибудь": бывший шокировал беременную звезду "Дома-2"

Звезда реалити-шоу Алена Рапунцель была шокирована предложением экс-возлюбленного. Отец будущего ребенка участницы шоу "Дом-2" выставил ей идиотские требования.

Недавно Алена, которая вот-вот станет матерью, покинула телестройку. Девушка ушла с проекта, чтобы полностью сосредоточится на материнстве.

Однако на "Доме-2" все еще находится ее сестра Ольга с племянницей Василисой и экс-возлюбленный Илья Яббаров. Беременная Рапунцель теперь приезжает на Поляну погостить.

Один из таких визитов чуть не закончился скандалом. Алену вызвал на разговор отец ее будущего малыша Илья. Молодой мужчина требовал дать ребенку двойное имя. Девушка напомнила бывшему, что ранее был уговор: имя мальчику придумывает она. Однако Яббаров повторял, что какое-бы имя малыш не носил официально, он будет звать его Владимиром.

Спор экс-любовников попал на видео и появился на Instagram странице dom_reporter. Поклонники были, мягко говоря, ошарашены поведением участника "Дома-2".

"Отмороженый на всю бошку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "🤦🏼‍♀️Придурок. И вообще. Раз он хотел Владимиром назвать, дал бы имя мальчику. А она девочки. Логичнее было б", "Сказочный олень", "Вообще не помогал.... А тут имя пришел выбирать! Дайте ему кто-нибудь по морде", "Алена да незаморачивайся он его раза два увидит в жизни то... Пусть хоть как называет", "Вот это олень...таких дебилов еще поискать надо", – писали разъяренные поклонники телестройки.

Напомним, Алена пришла на проект "Дом-2" в январе 2018 года. Девушка сразу привлекла внимание Ильи Ябаррова. Между молодыми людьми завязались романтические отношения. Вскоре Рапунцель узнала, что ждет ребенка от Ильи. Но из-за частых скандалов влюбленные приняли решение расстаться. Яббаров быстро смог оправиться после разрыва и уже строит отношения с Маргаритой Ларченко.