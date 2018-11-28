"Скоро ты вылезешь": звезду "Дома-2" на сносях облепили мужики (видео)
Алена вынуждена справляться с трудностями в одиночку, ведь отец будущего малыша Илья Яббаров не уделяет ей внимания. Мужчина увлечен отношениями с красоткой-блондинкой. Между тем другие участники телестройки как могут поддерживают Рапунцель.
В Сети появилось видео, которое поклонники "Дома-2" посчитали очень милым. Будущую маму облепили мужчины: Роман Капаклы, Иосиф Оганесян и Алексей Безус по очереди разговаривают с подросшим животиком. "Пупсик, привет! Ты скоро вылезешь!" – обратился к малышу Иосиф и спел ему колыбельную.
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