"Скоро ты вылезешь": звезду "Дома-2" на сносях облепили мужики (видео)

После переезда в общий дом Алена Рапунцель просто расцвела. Беременную девушку окружили заботой.

Алена вынуждена справляться с трудностями в одиночку, ведь отец будущего малыша Илья Яббаров не уделяет ей внимания. Мужчина увлечен отношениями с красоткой-блондинкой. Между тем другие участники телестройки как могут поддерживают Рапунцель.

В Сети появилось видео, которое поклонники "Дома-2" посчитали очень милым. Будущую маму облепили мужчины: Роман Капаклы, Иосиф Оганесян и Алексей Безус по очереди разговаривают с подросшим животиком. "Пупсик, привет! Ты скоро вылезешь!" – обратился к малышу Иосиф и спел ему колыбельную.