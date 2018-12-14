Покидающая "Дом-2" Рапунцель окажется на улице с ребенком на руках

Алена Рапунцель вынуждена покинуть телестройку, ей необходимо сконцентрироваться на рождении малыша. Ситуация осложняется тем, что беременной участнице шоу "Дом-2" некуда идти.

В январе 2019 года Алена Рапунцель должна произвести на свет первенца. Звезда шоу "Дом-2" вовсю готовится к ответственной роли мамы.

Жительница телестройки очень волнуется, ведь, по сути, уйдя с проекта, останется на улице. В родной город Владивосток Алена вернуться пока не может: от столицы до ее малой родины лететь более восьми часов, естественно, в ее положении такие долгие путешествия запрещены, а в Москве своего жилья у нее нет.

Рапунцель уже голову сломала, думая, как заработать. Звезда телестройки хотела бы открыть небольшое дело, чтобы обеспечивать себя и малыша.

"Конечно, нужна какая-то почва. Наша фамилия на слуху, и я предлагала Оле какое-то совместное дело. Мне бы хотелось, чтобы это было связано с детьми, например, магазин одежды для малышей. Пока думаем", - рассказала Алена.

Участнице реалити-шоу приходится рассчитывать только на себя. На отца ребенка – Илью Яббарова – полагаться не стоит, он хоть и клялся помогать малышу и его матери материально, но, скорее всего, свое обещание не выполнит. Все задачи по поиску жилья, покупке одежды для младенца и прочим важным аспектам лежат на плечах 22-летней Рапунцель.

"А сейчас я планирую декрет в декабре. Надо спокойно уйти, снять квартиру, навести там уют и заняться подготовкой к родам", – цитирует Алену Dom2Life.ru.

Скорее всего, звезде "Дома-2" придется просить помощи у матери – Татьяны Владимировны. Женщина разрывается между наследницами. Она старается помочь старшей дочери Ольге с воспитанием маленькой Василисы и поддержать Алену, которая осталась совсем одна на шоу "Дом-2".