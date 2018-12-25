Пьяная тетка без лифчика потащила звезду "Дома-2" в общественный туалет для плотских утех

"Однажды женщина, выпившая "виноградного сока", попыталась затащить меня в туалет для плотских утех, – признается экс-участник. – Пришла к нам на кухню, дала свой номер телефона, а потом попросила бокал вина, который специально пролила себе на блузку. Попросила меня помочь ей вытереть пятно. Была она, кстати, без лифчика. Мы с девочкой дали ей пару салфеток. Моя коллега пошла относить заказ другому пассажиру, а эта эмоциональная особа расстегнула блузку так, чтобы ее грудь была полностью видна. Затем попросила пройти с ней в туалет, чтобы застирать одежду. Естественно, я от этого вежливо отказался".

Желающих затащить красавца Стаса в туалет хватает, но это парня раздражает. Он не хочет, чтобы к нему относились, как к осеменителю. Поэтому в ближайшее время намерен перейти на работу в бизнес-класс – там публика поприличнее и более сдержана в желаниях.

Высказал Стас мнение и о вернувшихся на проект участниках. "Из девушек сейчас выделяю только Иру Пинчук. А сам если и решу когда-то снова стать героем "Дома-2", то буду всерьез настроен на поиски любви", – цитирует Дяхтеренко журнал "Мир ралити-шоу "Дом-2".

Напомним, Станислав Дяхтеренко – архангельский чемпион мира по гребле. Он родился 8 сентября 1993 года, а 7 апреля 2017-го стал участником скандальной телестройки "Дом-2". Там был замешан серьезном конфликте с Романом Баранчуком. После драки Стас был доставлен в московскую больницу с травмой ноги, хотя своего добился – увел-таки у Романа Анастасию Зубову, и ребята заселились вместе. Позже они расстались, и Стас отправился на Сейшелы вместе с Елизаветой Триандафилиди.