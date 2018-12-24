Взбешенный Серега-тракторист из "Дома-2" придушил жену с новорожденной дочкой

"До знакомства со мной он бросил девушку на четвертом месяце беременности, – плачет Лилия. – У него родился сын, которому уже восемь лет, и по сей день Крылов не знается с мальчиком. Это очень грубый, эгоистичный и самовлюбленный мужчина".

Бывшая жена тракториста призналась, что он совратил ее еще несовершеннолетней. Она была совсем ребенком, а будущей звезде "Дома-2" в то время шел уже 24-й год. Но после коитуса с подростком он показал свое настоящее лицо – стал устраивать истерики.

Тогда, при первом половом контакте, Лилия не забеременела. Но потом, когда она уже стала жить с Сергеем, чудо все-таки случилось. Правда, Крылов поставил ультиматум: ему нужен только сын. "После того как на УЗИ сказали, что будет девочка, у нас начались постоянные скандалы, – рыдает Лилия. – Он даже прогонял меня к родителям, потому что хотел воспитывать исключительно мальчика".

А когда малышка появилась на свет, начался сущий ад. "Он бил меня, – уверяет Лилия. – Однажды начал душить, когда я качала доченьку, ей было шесть месяцев. Чтобы не уронить ее, передала ребенка мужу на руки, только тогда он отпустил меня".

Не до конца придушенная красавица простила мужа. Но истязания продолжились. "Был случай, когда за кухонным столом Сергей кинул в меня вилкой, а попала она дочке в голову. Как-то раз Крылов снова психанул, ударил кулаком в дверь и разбил стеклянную вставку. Мы с ребенком были рядом, благо, я вовремя успела взять малышку на руки. Бывало и такое, что он выгонял меня ночью из дома, закрывал дверь, и я сидела всю ночь на улице в одном халате. Вспоминаю нашу совместную жизнь как настоящий ад", – цитирует Лилию журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".