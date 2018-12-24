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Шоу-бизнес

Взбешенный Серега-тракторист из "Дома-2" придушил жену с новорожденной дочкой

Фото: pixabay.com
Участники и зрители одиозного телепроекта "Дом-2" считают, что тракторист Сергей Крылов – добрый и безобидный парень. Но вот у его бывшей жены Лилии другое мнение – она называет Сергея тираном и монстром.
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"До знакомства со мной он бросил девушку на четвертом месяце беременности, – плачет Лилия. – У него родился сын, которому уже восемь лет, и по сей день Крылов не знается с мальчиком. Это очень грубый, эгоистичный и самовлюбленный мужчина".

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Бывшая жена тракториста призналась, что он совратил ее еще несовершеннолетней. Она была совсем ребенком, а будущей звезде "Дома-2" в то время шел уже 24-й год. Но после коитуса с подростком он показал свое настоящее лицо – стал устраивать истерики.

Тогда, при первом половом контакте, Лилия не забеременела. Но потом, когда она уже стала жить с Сергеем, чудо все-таки случилось. Правда, Крылов поставил ультиматум: ему нужен только сын. "После того как на УЗИ сказали, что будет девочка, у нас начались постоянные скандалы, – рыдает Лилия. – Он даже прогонял меня к родителям, потому что хотел воспитывать исключительно мальчика".

А когда малышка появилась на свет, начался сущий ад. "Он бил меня, – уверяет Лилия. – Однажды начал душить, когда я качала доченьку, ей было шесть месяцев. Чтобы не уронить ее, передала ребенка мужу на руки, только тогда он отпустил меня".

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Не до конца придушенная красавица простила мужа. Но истязания продолжились. "Был случай, когда за кухонным столом Сергей кинул в меня вилкой, а попала она дочке в голову. Как-то раз Крылов снова психанул, ударил кулаком в дверь и разбил стеклянную вставку. Мы с ребенком были рядом, благо, я вовремя успела взять малышку на руки. Бывало и такое, что он выгонял меня ночью из дома, закрывал дверь, и я сидела всю ночь на улице в одном халате. Вспоминаю нашу совместную жизнь как настоящий ад", – цитирует Лилию журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2". 

Автор: Иван Губкин24 декабря 2018, 23:00
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