"Еще больше стала": пикантные наряды пышки из шоу "Дом-2" трещат по швам

Устроившая будущему мужу представление Саша Черно пропала впросак. Звезда шоу "Дом-2" не влезла в большинство своих нарядов.

Иосиф Оганесян удобно устроился на кровати, пока его возлюбленная Черно перебирала шкаф. Молодой мужчина смотрел, как звезда реалити-шоу "Дом-2" меняет один костюм на другой.

Черно очень старалась годить жениху. Однако большинство вещей, которые она примеряла, ей были малы.

Устав от бесконечных переодеваний пышка остановила свой выбор на алых обтягивающих брюках. Участница "Дома-2" хоть с трудом, но в штаны в втиснулась. Однако победе Черно обрадовалась слишком рано, пикантный наряд трещал по швам.

Отметим, что поклонников телестройки очень позабавило дефиле девушки. Фанаты "Дома-2" с удовольствием изливали желчь, критикую лишние килограммы Черно. Видео было опубликовано в инстаграм– аккаунте dom2_reality.

"У нее корсет либо утягивающий пояс, при том что даже все равно живот висит, капец ей не стыдно лииии (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", "Когда этот свинопас пойдет домой", "Не понять, где живот, а где жопа", "Комбез Халка ей прям очень к лицу))", "Да, пропеллера точно не хватает, но где взять военный вертолет", "Она только позыв на рвоту вызывает", "Она еще больше стала", "Где мой ремень ? Там должен быть Тыж меня им била 😂😂🤦‍♂️", "Ой еперный театр, смотри чтобы молния не разошлась" 😂😂😂", – смеялись над звездой шоу "Дом-2" инетрент-обыватели.