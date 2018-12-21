Детям Пугачевой и Чуриковой пророчат общее горе

Мария Шукшина не смогла сдержать эмоций после выхода в эфир ток-шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят". Артистка требует избавить российское телевидение от подобных программ.

В новом выпуске передачи появились люди, которые считают себя внебрачными детьми легендарного актера и исполнителя Владимира Высоцкого. Присутствующие в студии эксперты с сомнением отнеслись к подобным заявлениям. Кто-то даже отметил, что Высоцкий, хоть и был бабником, детей своих не бросал.

Посмотрев "Пусть говорят" Мария Шукшина пришла в ярость. В личном микроблоге она опубликовала гневный пост.

"Сегодня один из федеральных каналов опять "копался" в личной жизни, на сей раз Гения 20 века Владимира Высоцкого... Высоцкий, Шукшин...столько сделали для русского искусства! Неужели их личная жизнь важнее того, что они оставили для культуры всем нам???" - возмущалась артистка.

Знаменитость призвала прекратить "глумление" над великими людьми. Она предложила подписать петицию, которая требует на законодательном уровне запретить телеканалам обсуждать темы, порочащие честь и достоинство граждан.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян подержал стремление Шукшиной. Общественник не понимает, почему другие знаменитости закрывают глаза на проблему.

"Поддерживаю Марию! Теперь Высоцкий? Зачем? По какому праву? Сколько еще Борисов и Малахов будут копаться в грязном белье ушедших в мир иной прославленных артистов? Им мало Мишулина, им мало Шукшина, теперь еще и за Высоцкого взялись. Но меня поражает другое. Почему только дети тех, кто попадает в эту беду, борются за светлое имя их отцов? Почему прославленные артисты не готовы построить стройные редуты и высказаться вместе и открыто по поводу этих телебезобразий?" – задал риторический вопрос Манукян в беседе с "Дни.ру".

После эксперт обратился к некоторым Народным артистам Советского Союза. Он отметил, что над головами многих знаменитостей и их детей висит дамоклов меч.

"Уважаемые артисты! Вы думаете, про вас Малахов и Борисов после смерти не начнут снимать подобные передачи? Ошибаетесь! Начнут! И вашим детям придется отстаивать ваши добрые имена! Поэтому помогите своим голосом тем, кому сложно сейчас, пока Вы живы, воспользуйтесь вашим авторитетом. Я призываю не молчать народных артистов СССР Аллу Пугачеву, Юрия Соломина, Василия Ланового, Алису Фрейндлих, Татьяну Доронину, Людмилу Чурсину, Владимира Этуша, Олега Басилашвили, Инну Макарову, Игоря Кириллова, Олега Стриженова, Георгия Данелия, Владимира Спивакова, Юрия Башмета, Марка Захарова и Инну Чурикову", - резюмировал Вадим Манукян.