"Миллионы руки жгут": Шукшина прижала разбазаривающего деньги россиян Малахова

В информационном пространстве продолжается "холодная война" Марии Шукшиной и Андрея Малахова. Актриса обратила внимание на грязные методы телеведущего, а тот, в свою очередь, намекнул, что артистка нагло врет, пытаясь набить себе цену.

Конфликт начался несколько месяцев назад, когда уроженка Барнаула Фрейя Зильбер появилась на ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Девушка поливала грязью сына Марии Шукшиной – Марка Касаткина. Зильбер родила сына от наследника артистки, что подтвердил ДНК-тест.

Фрейя заявляла, что Марк платит ей смехотворно маленькие алименты. Молодая мать требовала от несостоявшейся свекрови Шукшиной помощи.

Зильбер несколько раз приходила на ток-шоу Малахова. Снова и снова предъявляя претензии родственникам своего сына. В какой-то момент терпение Шукшиной лопнуло. Мария подписала петицию с требованием закрыть программу, поскольку в нем "порочат честь и достоинство приличных людей".

Также, общаясь в комментариях с Членом экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадимом Манукяном актриса сообщила, что за участие в съемках Андрей Малахов предлагал ей 15 миллионов рублей, но она, естественно, ответила отказом. На беседу Манукяна и Шукшиной наткнулись представители СМИ, которые и обнародовали это заявление артистки.

Малахов не оставил выпад Шукшиной без внимания. Позже в интервью он дал понять, что Мария лукавит – о таких больших суммах не могло быть и речи. Более того, шоумен решил, что Мария намекает, "мол, если мне предложат 15 миллионов, то могу задуматься об интервью".

Между тем, возникший скандал удивил Вадима Манукяна. Общественник не ожидал такого резонанса.

"Общались мы тихо мирно в комментариях под постом Марии Шукшиной в Инстаграмме. Обсуждали методы работы современного телевидения и то, как ТВ сейчас делает рейтинги. Как вдруг это наше общение стало темой номер один в СМИ из-за суммы, которую озвучила Мария в этих комментариях. Одно дело, когда известные люди делают какое-то заявление через свою соцсеть и оно становится публичным, но если просто комментируешь под постом какие-то события, происходящие вокруг и вдруг – это становится предметом обсуждения для всех, то это конечно новая реальность. Лично для меня это стало откровением. Раньше я видел в СМИ только разбор постов в соцсетях, а теперь же еще и комментарии пошли в ход", – рассказал "Дни.ру" Манукян.

По мнению аналитика, прижатому к стенке Малахову только и оставалось, что обвинять оппонента во лжи. Ведь налогоплательщикам может не понравиться, что деньги, которые могли бы пойти на медицину и образование, разбазаривают телевизионщики.

"А Малахов то не растерялся, откомментировал эту тему. Ему что 15 миллионов жгут руки? А миллионы эти не из бюджета ли? Вот в чем вопрос. Ведь известно, что канал на котором он работает на 100% финансируется из федерального бюджета. Я уверен, что Мария не пойдет ни за 15 миллионов на шоу Малахова, ни вообще ни за какие деньги", – заметил Вадим Манукян.