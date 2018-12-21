Шукшина завопила от глумления Борисова

Мария Шукшина не смогла сдержать своего возмущения после выхода в эфир нового выпуска скандально известного ток-шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят". Популярная актриса призвала прекратить "глумление" над великими артистами.

В новом выпуске ток-шоу "Пусть говорят" появились люди, называющие себя внебрачными детьми легендарного актера и исполнителя Владимира Высоцкого. Присутствующие в студии эксперты с сомнением отнеслись к подобным заявлениям. Кто-то даже отметил, что Высоцкий, хоть и был бабником, детей своих не бросал.

Отметим, что у актера двое сыновей от второго брака с артисткой Людмилой Абрамовой – Аркадий и Никита, а также незаконнорожденная дочь Анастасия от коллеги по цеху Татьяны Иваненко. Высоцкий признал девочку, но удочерить не смог, так как ее мать этому всячески препятствовала. По просьбе редакции программы были проведены два ДНК-исследования, согласно результатам которых люди, считающие себя родственниками прославленного артиста, таковыми все же не оказались.

Новый выпуск произвел негативное впечатление на популярную актрису Марию Шукшину. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram она разразилась гневной тирадой. "Доколе?!?!!! Ну, правда, ну, доколееее (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)? Сегодня один из федеральных каналов опять "копался" в личной жизни, на сей раз Гения 20 века Владимира Высоцкого... Высоцкий, Шукшин...столько сделали для русского искусства! Неужели их личная жизнь важнее того, что они оставили для культуры всем нам???" – задала риторический вопрос возмущенная Шукшина.

Актриса, заявившая, что этот пост – "вопль" и "глас в пустыне", призвала прекратить "глумление" над великими людьми. "Оставьте в покое Высоцкого, Шукшина,..., Прекратите отнимать национальное достояние у России! Прекратите глумление над выдающимися людьми, которые виноваты перед вами только тем, что они талантливы, они гении, они зеркало и совесть нашей страны, они гордость нашей Родины!" – обратилась к неравнодушной общественности актриса.

В заключение Мария Шукшина предложила подписать петицию, в которой просит на законодательном уровне запретить телеканалам обсуждать темы, порочащие честь и достоинство граждан. Более трех тысяч человек уже присоединились к просьбе артистки.