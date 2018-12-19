После вульгарной выходки участниц народ собирается сжечь "Дом-2"

Поклонники в ужасе от диких танцев участниц телестройки. Зрители призывают срочно ужесточить цензуру на шоу "Дом-2".

Сегодня, 19 декабря, в Сеть попал анонс вечернего выпуска программы. В кадре полуголые участницы пытались изобразить танец с явным сексуальным подтекстом.

Девушки катались и ползали по полу, неумело крутили бедрами и трясли ягодицами, пытаясь привлечь внимание самцов, совсем как женщины из диких африканских племен. Судя по всему, жительницы поляны репетировали новогодний номер.

Поклонников "Дома-2", которых уже ничем не удивишь, выступление красоток не впечатлило. Фанаты отмечали, что девушки выглядят вульгарно и дешево, их "конвульсии" нельзя назвать эротичными. Многие писали в комментариях, что такие выступления – это "слишком" даже для телестройки. Зрители предлагали ввести цензуру на проекте, а радикально настроенные пользователи Сети – сжечь этот рассадник разврата и венерических заболеваний.

"Сжечь этот дома надо,вместе с их жильцами. Вообще не жалко (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сборная путан", "ведут себя так они,а стыдно мне перед их родителями...", "Советую смотреть без звука, как "В мире животных"🤦‍♀️💩😁", "Готовятся к новогоднему субботнику!!!!", "Узаконенный притон , который никто не может закрыть. Плеток не хватает", "Этот гадюшник когда-нибудь закроют? В России чтоли совсем цензуры нет?", "Бедный сын Алианы,как он в школу то пойдет? Все издеваться будут", "Алиана как медведь))) а зачем они вошкаются на полу?)))) Ахаха)))как блошки)))", "В них бесы что-ли вселились?😁", – писали интернет-обыватели.