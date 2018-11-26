Худосочного Оганесяна из "Дома-2" прилюдно оттаскали за нос

В общей гостиной телестройки произошел конфликт. Пышнотелая Саша Черно встала на защиту возлюбленного Иосифа Оганесяна.

Участники реалити-шоу сообща готовили ужин, когда между Захаром Саленко и Сашей Черно началась перепалка. В пылу гнева девушка обозвала оппонента "дятлом" и "тупым", в ответ житель телестройки сказал, что она "балаболка".

После в конфликт вмешался Иосиф. Худосочный возлюбленный Черно грубо попросил Захара следить за словами и с силой толкнул в плечо. Выходка Оганесяна вывела Саленко из себя.

Видимо понимая, что одним ударом может нокаутировать соперника, Захар решился на неожиданный прием: он схватил противника за длинный нос. Иосиф вырвался и полез с кулаками на коллегу по цеху.

В ту же секунду на выручку к любимому, сметая всех на своем пути, устремилась Саша. Она бесцеремонно отпихнула жениха и надавала Захару оплеух. Соперников удалось разнять, однако те еще долго переругивались.

Видео этой нелепой драки попало в Сеть. Поклонников реалити-шоу очень позабавило, как Черно защищала благоверного. Многие отметили, что в этой паре мужиком является Саша.

"Она его уже второй раз чуть не убила! Первый раз на него потолок чуть не свалился , а втрой сейчас. Он аж в другой конец кухни от ее толчка улетел🤔 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Захарка рисковый!она ж могла его придавить своей филиграновой тушей😂😂", "За Иоську затопчет слониха", "Черно как бомбовоз 😂налетает Очкует что Есю побьют😂", "Как же повезло Иоси как за каменной спиной😂🤣", "это ужас....Монстр а не девушка" "Какая у еськи заступница 😂 можно кому хочешь и что хочешь говорить", "В бой идут кабаны", "Черно-восемь ходок 😂", "За нос!!!!!Еслика даже стремно как мужика ударить", "Захар нос ему оторви", "Какой кошмар, Черно хочет всю свадьбу на халяву сыграть по "бартеру", вот и бьется как рыба об лед. Капец полный", "Жиробасиха нападает🙈тикают всееееееээээээ😂", "Господи, какой позор за мужика заступается ,позор Еси. За ворота эту позорную пару", - рассуждали интернет-обыватели.