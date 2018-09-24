Орбакайте огорошила Преснякову неожиданным заявлением

В Сочи завершился грандиозный музыкальный фестиваль "Бархатный сезон в "Жемчужине". Среди многочисленных гостей мероприятия отметился и легендарный ВИА "Самоцветы" с Еленой Пресняковой. Она пришла в коллектив в 1975 году и сияет там до сих пор. За кулисами праздника с женой старшего и матерью младшего Владимиров Пресняковых встретился корреспондент Dni.Ru.

"Самоцветы" – один из самых востребованных сегодня коллективов. Проверенные временем песни "Мой адрес – Советский Союз", "Увезу тебя я в тундру" и "Не надо печалиться" часто хотят слышать на корпоративах, свадьбах, юбилеях. Поэтому, как заверила 71-летняя Елена Петровна, дома, в Москве, она проводит лишь несколько дней в месяц, а все остальное время живет в гостиницах, поездах и самолетах.

"У меня даже есть специальное несминаемое платье, в котором я выхожу на сцену – оно много места не занимает в чемодане и очень практичное, его можно даже в раковине постирать", – пояснила легендарная солистка "Самоцветов". Она, несмотря на возраст, в отличной форме – подтянутая, энергичная, свежая. И на сцене Летнего театра Сочи, где знаменитый гранд-отель "Жемчужина" праздновал 45-й "Бархатный сезон", дала фору многим более юным коллегам.

И лишь летом она смогла позволить себе небольшой перерыв. "Я отдыхала на Сардинии, – рассказала артистка корреспонденту Dni.Ru. – Примерно в то же самое время там была и Алла Пугачева с семьей. Но мы не встретились – я поздно узнала. Кристина (Орбакайте, бывшая гражданская жена сына Пресняковой. – Прим. ред.) огорошила меня, сказав, что они всей семьей были на этом итальянском острове. Я, конечно, огорчилась, что не пересеклись там".

Вообще, этот средиземноморский рай, как часто называют Сардинию, звезды облюбовали давно. Еще в конце 90-х туда приехал Михаил Горбачев, бывший президент СССР, вместе с супругой. А сегодня Яна Рудковская, Андрей Малахов, Николай Басков и Филипп Киркоров предпочитают фешенебельный курорт Порто-Черво на севере острова, где стоимость номера в отеле начинается от 700 тысяч рублей в сутки. София Ротару в прошлом году в элитном яхт-клубе там отмечала 71-летие. А один из самых богатых людей в мире Роман Абрамович купил на Сардинии виллу за 30,3 миллиона евро.