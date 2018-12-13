Безбородова против Безуса: новая отвратительная драка в "Доме-2"
Грязную потасовку на телестройке устроили Милена Безбородова и ее молодой человек Алексей Безус. Видео разместил Instagram-аккаунт dom2_reality.
В ролике видно, что девушка буквально бьется в истерике. Парень врывается в комнату, хватает ее, затем они вцепляются друг другу в волосы. Вскоре Милена падает на пол и начинает отбрыкиваться от Алексея.
Драку в "Доме-2" прокомментировали поклонники телепроекта. Они пришли в ужас от того, как ведут себя влюбленные.
Многие посчитали, что такое поведение – признак психических отклонений у парня и девушки. "Почему с ними ничего не делают? Ведь они поубивают друг друга. Одна психичка, другой алкоголик. Ведь их смотрит молодежь", "Стыдно смотреть!", "Как можно быть такой истеричкой??? Ну, а вообще, они друг друга стоят", "Больные отношения... Неадекват с двух сторон... Вызовите им психиатра", – высказались фолловеры в ответ на очередную драку в "Доме-2".
Подобные потасовки на реалити-шоу не редкость. Причем таким образом выясняют отношения как возлюбленные, так и соперники. Иногда драки в "Доме-2" приводят к травмам.
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