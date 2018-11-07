"Боже, как страшно!": больничные снимки мертвого Караченцова попали в прессу

"Да, погиб, погиб… Но мы-то ведь живы! Да, взметнулась волна горя, но подержалась, подержалась и стала спадать", – писал Михаил Булгаков в романе "Мастер и Маргарита" об отношении к смерти Берлиоза у коллег. Примерно так же, наверное, рассуждали врачи онкологического центра, где умирал Николай Караченцов. Медики при помощи мобильного телефона смогли сделать пару снимков артиста.

Появившиеся в прессе фотографии Караченцова перед смертью и сразу после кончины шокировали многих цинизмом и откровенностью. Журнал "Тайны звезд" представил подборку подобных "эксклюзивных" кадров. На них запечатлен актер, находящийся в коме и подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. Вот супруга Людмила Поргина и невестка Ирина пытаются поднять его. А вот снимок мертвого Николая Петровича, которому еще не успели закрыть глаза...

Многие люди рассматривают эти жуткие фотографии так, будто сами будут жить вечно и никогда не окажутся перед лицом смерти. А ведь еще неизвестно, как будет выглядеть каждый из нас в момент тяжелой болезни или перед вратами в вечную жизнь. "Боже, как страшно!" – вздыхает народ. Многие ведь привыкли видеть артистка секс-символом, но теперь кажется, что мир рухнул...

Конечно, появление в прессе подобных кадров может шокировать – ну, в самом деле, зачем снимать человека в такую минуту, зачем глумиться над умирающим от рака?

Напомним, что в сентябре 2017 года стало известно, что у артиста большая опухоль левой части легкого с метастазами в лимфоузле. Причем вскрылось это после второй аварии, в которую угодил артист. Опухоль оказалась неоперабельной. Несколько сеансов химиотерапии и поездка в израильскую клинику не давали ощутимых результатов. К тому же на хирургическое вмешательство специалисты из Тель-Авива не решились из-за слабого состояния здоровья актера. Семье пришлось обратиться к российским медикам, и они максимально продлили дни актера.

Николай Караченцов скончался 26 октября в больнице Красногорска от онкологического заболевания и отказа почек. До своего 74-летия артист не дожил всего день...