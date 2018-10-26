"Прощай, Коля!": Пугачева раздавлена горем

Алла Пугачева и прочие отечественные знаменитости отреагировали на весть о смерти Николая Караченцова. Для многих звезд кончина артиста стала ударом.

В социальной сети Instagram многие артисты выразили свои эмоции и соболезнования, узнав о смерти Николая Караченцова . Некоторые были многословными, другие – нет. Так, Алла Пугачева , вероятно, оказалась настолько раздавлена шокирующей новостью, что смогла написать только два слова: "Прощай, Коля!"

Ее бывший муж Филипп Киркоров был куда словоохотливее. "Ну вот и еще один Замечательный Актер и наш современник ушел от нас..... R.I.P. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал поп-король.

Певица Юлия Проскурякова заявила: "Не хочу, не хочу, не хочу в это верить......😔😭😢" Для актера Бориса Щербакова уход Николая Караченцова оказался страшным ударом. Они не только снимались вместе, но и дружили. "Ужасно жалко, что с ним вообще все это произошло. Человек он был удивительный, помимо того, что он был замечательным актером, он был еще и хорошим товарищем, другом, очень отзывчивым, трогательным, трепетным в отношениях между людьми", – цитируют Бориса Щербакова РИА Новости.

Дружна была с Караченцовым и актриса Светлана Немоляева. "Я очень хорошо знала Колю, и мы были всегда в таких хороших, дружественных отношениях. К сожалению, я не снималась с ним в кино и ни в одном театре не работала, но всегда восторгалась его ролями и в кино, и в театре, и вообще считаю, что он был очень одаренным и талантливым человеком. Такая судьба у него была тяжелая и, конечно, помогала ему Люда Поргина и поддерживала его до последнего. Пусть земля ему будет пухом", – приводят слова Светланы Немоляевой "Москва 24".

В своих комментариях многие артисты отмечали работу Николая Караченцова в рок-опере "Юнона и Авось". Там артист спел в актрисой Анной Большовой. Артистка не осталась в стороне от всероссийского горя. "Николай Петрович – очень тонкий, чуткий, замечательный партнер. Очень деликатный человек, очень преданный своей профессии. Не щадящий себя в своей профессии, отдающий себя полностью. Ленком опять осиротел", – цитирует Анну Большову канал "360".