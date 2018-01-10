Затравленная мать Шурыгиной: Мы только дышать спокойно начали

Мать Дианы Шурыгиной Наталья высказалась по поводу освобождения насильника Сергея Семенова. По ее словам, скоро могут возникнуть новые проблемы.

Семья Шурыгиных не могла пропустить новость о том, что Семенов вышел на свободу. Судя по реакции матери Дианы, можно предположить, что они в шоке от происходящего.

"Мы только дышать спокойно начали. Диана в семейных отношениях вся. С этой шумихой по поводу его выхода опять проблемы начнутся", – жалуется она журналистам. Семенову женщина пожелала порадоваться той славе, которая сейчас на него свалилась.

"Пусть теперь в реальной жизни поживет. Вкусит свободы, так сказать", – добавила Наталья. Она напомнила, что прошлый год был для них настоящим адом – семья многое потеряла. "Ничего не приобрели, кроме недоверия к людям", – цитирует ее сайт газеты "Комсомольская правда".

Как писали Dni.Ru, о Диане Шурыгиной заговорили после жуткого случая изнасилования на вечеринке. Произошедшее обсуждали во всех популярных ток-шоу российских федеральных каналов.

Закончилось это настоящей травлей: на семью Шурыгиных буквально нападали те, кто считал Семенова невиновным. Тем не менее суд по этому поводу высказался однозначно: молодой человек был признан насильником и отправлен за решетку.