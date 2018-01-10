Насильника Шурыгиной унизили после выхода на свободу

Вышедший на свободу Сергей Семенов стал объектом троллинга в Сети. Насильника Дианы Шурыгиной завалили волной мемов.

Пользователи интернета сравнили молодого человека с Джеком Торренсом из культового фильма Стенли Кубрика "Сияние", сделали коллаж с лицом Семенова и телом Леонида Агутина в шоу "Голос". Некоторые юмористы из Сети посчитали, что история Сергея напоминает сюжет детского мультика "Лунтик". Другие адаптировали под новость об условно-досрочном освобождении Семенова коллаж из фильма "Форсаж".

Сам молодой человек никак не прокомментировал волну мемов со своим участием. В своем первом интервью после выхода из тюрьмы Семенов рассказал, что с каждой секундой все ярче ощущает, что находится на свободе. Сергей признался, что сейчас для него главной задачей является восстановление в университете и продолжение учебы.

Публикация от Мемесы и видостки���� (@amoral_2ch) Янв 9, 2018 at 12:18 PST

В интервью зашла речь и о семье Дианы Шурыгиной. По признанию Семенова, ему эти люди неприятны. "Прошло достаточно много времени, и как-то все притупилось, наверное. Я сделал выводы о них. Просто начинаешь понимать, что держать злобу на таких людей бессмысленно. Ничего они не поймут, ничего они не осознают", – заключил Семенов.

Публикация от iFace (@_mdk_club) Янв 9, 2018 at 9:35 PST

Напомним, Dni.Ru в подробностях освещали судебный процесс над Сергеем Семеновым, обвинявшимся в изнасиловании Дианы Шурыгиной. После того как суд признал его виновным, жизнь фигурантов этого скандального дела круто изменилась. Девушка стала мелькать на телеэкране, сделала головокружительную карьеру блогера и даже смогла найти свою любовь и узаконить отношения с избранником. А молодой человек отправился за решетку.

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