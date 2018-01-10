Исхудавшего насильника Шурыгиной на зоне сделали швеей

В колонии устроили проверку Семенову. И он с честью ее прошел.

Переспавший с несовершеннолетней Дианой Шурыгиной ульяновский студент Сергей Семенов стал настоящей звездой. Из пяти эфиров Первого канала страна узнала в деталях, как Диана выпила "на донышке", а злодей воспользовался ее беззащитностью. И в итоге угодил за решетку.

Семенов, как говорят, оказался одним из лучших арестантов за всю историю Димитроградской колонии. Он провел за решеткой чуть больше года (был осужден на восемь лет, но из-за давления общественности вышел досрочно) и сумел за это время расположить к себе не только других осужденных, но и сотрудников. Про свое уголовное дело, когда Сергея спрашивали, рассказывал все без утайки. Впрочем, все и так знали из новостей о случившемся и считали Семенова невинно оговоренным.

"Осужденные изначально поддерживали Сергея, были уверены в его невиновности, но каждый хотел вступить с ним в разговор и лично что-то спросить про Диану, – рассказали в колонии. – Это была своего рода проверка. И он ее проходил. Знаете, иногда пары фраз хватает, чтобы понять натуру человека. Вот Сергей ни врать, ни выкручиваться не умеет. Осужденные часто говорили ему: "Хоть ты и сидишь ни за что, зато о тебе вся страна узнала". Подобной славы Сергей, по его словам, никогда не хотел, но был рад поддержке людей".

В колонии Сергей, как при встрече заметила его мать, сильно исхудал. Хотя кормят арестантов прилично. На зоне насильник Дианы времени зря не терял. Он, как сообщает "МК", получил целых два средне-специальных образования – стал швеей второго разряда и намотчиком проволоки и троса второго разряда.