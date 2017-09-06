Никита Пресняков прилюдно расплакался

В московском театре Луны поставили мюзикл "Чайка". В роли Чеховского Треплева – старший внук Аллы Пугачевой. Премьера запланирована на 7 сентября. А после генерального прогона с Никитой Пресняковым встретился корреспондент Dni.Ru.

Никита, в конце июля Вы стали семейным человеком. Где провели медовый месяц?

На несколько дней с Аленой съездили на Кипр, больше отдыхать пока нет времени. Вернулся и сразу же окунулся в репетиции с режиссером нашего мюзикла Те Сик Каном.

До сих пор зрители видели Вас в кино – в "Елках", в "Индиго". А тут вдруг театральные подмостки. Не тяжело было?

Я долго думал, прежде чем согласился участвовать. Но в середине лета едва не ушел – боялся, что не справлюсь, не выдержу.

Креативный продюсер Алена Торгало так рассказывала о Вашем попадании в спектакль: "Однажды я увидела Никиту в одном популярном телепроекте и поняла: вот же он, наш Костя! Ну а после знакомства с ним стало понято, что Пресняков именно тот, кого мы искали". А что для Вас оказалось самым сложным?

На репетиции мне долго не давалась последняя – самая сложная эмоционально – сцена. Но только на финальном прогоне, за день до премьеры, смог ее прочувствовать. И расплакался. Прямо на сцене потекли слезы.

Чем занимаетесь помимо репетиций и налаживания семейного быта?

Ночами монтирую клип и записываю альбом. В свое творчество и развитие вложу и гонорар, который заработаю участием в спектакле.

…Когда Никита уходил, какой-то весельчак громко окликнул его: "Никита, как бабушка?" Но ни единый мускул не дрогнул на лице Преснякова, он сделал вид, что вопроса не слышал. Ибо больше всего не любит расспросов о семье и титула "внук Пугачевой".

